Η Γη χάνεται πίσω από τη Σελήνη: Εντυπωσιακές εικόνες από την Artemis II που δεν έχει ξαναδεί άνθρωπος ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Οι αστροναύτες της NASA πέρασαν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, κατέγραψαν ολική έκλειψη Ηλίου από σεληνιακή τροχιά και έσπασαν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη. Δείτε φωτογραφίες.

08 Απρ. 2026 8:35
Μια ιστορική στιγμή για την εξερεύνηση του διαστήματος σημειώθηκε την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, κατά την αποστολή Artemis II της NASA. Το επανδρωμένο διαστημόπλοιο Orion πέρασε σε απόσταση μόλις 4.067 μιλίων (περίπου 6.545 χιλιομέτρων) από την επιφάνεια της Σελήνης, ενώ πραγματοποίησε πτήση γύρω από την αθέατη πλευρά της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης, το πλήρωμα έφτασε σε μέγιστη απόσταση 252.756 μιλίων (περίπου 407.000 χιλιομέτρων) από τη Γη, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε θέσει η αποστολή Apollo 13 το 1970.

Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και ο Καναδός Jeremy Hansen, ενώ πετούσαν πέρα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, μπόρεσαν να παρατηρήσουν και να φωτογραφίσουν περιοχές της σεληνιακής επιφάνειας που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ πριν από ανθρώπινα μάτια. Περίπου το 21% της αθέατης πλευράς ήταν φωτισμένο από τον Ήλιο κατά τη διάρκεια της διέλευσής τους.

Σε διάστημα περίπου επτά ωρών, το πλήρωμα τράβηξε χιλιάδες φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων εικόνες καναλιών λάβας και κρατήρων. Μία από τις πιο εντυπωσιακές απεικονίζει τη Γη να «βυθίζεται» πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης (Earthset) – η πρώτη τέτοια φωτογραφία από αυτή την οπτική γωνία.

Επιπλέον, οι αστροναύτες παρατήρησαν και κατέγραψαν ολική έκλειψη Ηλίου από σεληνιακή τροχιά, διάρκειας περίπου 57 λεπτών, κατά την οποία η Σελήνη κάλυψε πλήρως τον Ήλιο.

Η αποστολή Artemis II αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια και προετοιμάζει το έδαφος για την Artemis III, κατά την οποία προγραμματίζεται η επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης, στον Νότιο Πόλο της.

