Η Γιορτή της Τεντούρας Κάστρο – 24/12/25 Παραμονή Χριστουγέννων

Παραμονή Χριστουγέννων: JAZZ & ΤΕΝΤΟΥΡΑ ΚΑΣΤΡΟ! Η Γιορτή της Τεντούρας Κάστρο #17!

Η Γιορτή της Τεντούρας Κάστρο – 24/12/25 Παραμονή Χριστουγέννων
19 Δεκ. 2025 13:17
Pelop News

Ένα φανταστικό jazz live με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το “REDEMPTION” Τrio και guest τον Διονύσιο Μουζάκη!

Ζεστά cocktails “Patras’ Princess” για το κρύο, με Τεντούρα και Μαυροδάφνη!

Γευσιγνωσία λικέρ και cocktails από 100% φυσικά εκχυλίσματα!

Και όπως πάντα, χριστουγεννιάτικα κεράσματα!

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή της ποτοποιίας – αποσταγματοποιίας ΤΕΝΤΟΥΡΑ ΚΑΣΤΡΟ – ΧΑΧΑΛΗΣ είναι θεσμός και για δέκατη έβδομη χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων στο γνωστό πρατήριο της Αγίου Νικολάου.

Οι πιστοί της εκδήλωσης θα απολαύσουν την Τεντούρα, τα Λικέρ και Cocktails από 100% φυσικά εκχυλίσματα, το Τσίπουρο Κάστρο και το ζεστό, χειμωνιάτικο κοκτέιλ από Τεντούρα και Μαυροδάφνη που όλοι αγαπάμε: το “Patras’ Princess”!

Δε θα λείψουν, φυσικά, τα ξερολούκουμα τεντούρας και τα παραδοσιακά, χριστουγεννιάτικα γλυκά!

Την μουσική φέτος αναλαμβάνει το Redemption Τrio με καλεσμένο τον Διονύση Μουζάκη στο σαξόφωνο, για ένα ξεχωριστό groovy μεσημέρι!

Φανή Τσαϊλάκη – Φωνητικά

Βασίλης Τζιατζιάς – Κιθάρα

Γιώργος Κατσίκας – Μπάσο

Διονύσης Μουζάκης – Σαξόφωνο

Το Redemption Trio είναι σχήμα jazz από την Πάτρα που δημιουργήθηκε το 2025 από έμπειρους μουσικούς «με αγάπη για τη jazz, ως μία λιτή και εξωστρεφή μουσική συνύπαρξη που απευθύνεται σε όλους», όπως αναφέρουν. Θα παίξουν για εμάς αγαπημένα jazz και χριστουγεννιάτικα κομμάτια και είστε όλοι καλεσμένοι!

👉 Πού: Πρατήριο ποτοποιίας ΤΕΝΤΟΥΡΑ ΚΑΣΤΡΟ – ΧΑΧΑΛΗΣ, Αγ. Νικολάου 95, Πάτρα.

👉 Πότε: Τετάρτη, 24/12/25 (Παραμονή Χριστουγέννων)

👉 Ώρα: 11:30-14:00

Σας περιμένουμε!!!

Η Γιορτή της Τεντούρας Κάστρο – 24/12/25 Παραμονή Χριστουγέννων

www.tentoura.gr

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Πάτρα: Τροχαίο ΙΧ με μηχανή, τραυματισμός ενός οδηγού
17:42 Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επεσε» δημοφιλής πλατφόρμα για λίγη ώρα σε όλο τον κόσμο
17:31 «Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα», χοντραίνει η κόντρα της ΑΕΚ με την ΕΠΟ
17:27 Η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων-Τι σημαίνει αυτό
17:21 Super League 2: Ιστορική απόφαση για «στημένο», πολλά τα ερωτηματικά
17:21 Γαλλία: Άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν! ΒΙΝΤΕΟ
17:17 Γαλλία: Άνοιξε ξανά το μουσείο του Λούβρου
17:11 «Έλληνας Εσκομπάρ»: Φωτογραφίες από το σκάφος από το σκάφος του με την κατασχεμένη κοκαΐνη
17:06 Μαρινάκης: «Ψηφίστηκε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΑΔΕ»-Βολές για Ανδρουλάκη
16:57 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Νέα πιστώσεις για ευλογιά και πανώλη σε δικαιούχους.-Πόσα στη Δ. Ελλάδα
16:44 Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης
16:37 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ενόψει Χριστουγέννων
16:30 Γαλλία: Οι αγρότες πέταξαν χώματα και κοπριά έξω από το σπίτι του Μακρόν
16:22 Έρευνα IPSOS για το Ίδρυμα VINCI Autoroutes
16:16 Περιφέρεια: Οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών δομών για το 2025
16:08 Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει
16:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εκδήλωση για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Path4PDE
15:53 Η απάντηση της κυβέρνησης στους αγρότες: Εχουν ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα
15:45 Κανελλόπουλος: «Ευχαριστώ τα σωματεία για την εμπιστοσύνη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ