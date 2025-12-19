Η Γιορτή της Τεντούρας Κάστρο – 24/12/25 Παραμονή Χριστουγέννων

Ένα φανταστικό jazz live με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το “REDEMPTION” Τrio και guest τον Διονύσιο Μουζάκη!

Ζεστά cocktails “Patras’ Princess” για το κρύο, με Τεντούρα και Μαυροδάφνη!

Γευσιγνωσία λικέρ και cocktails από 100% φυσικά εκχυλίσματα!

Και όπως πάντα, χριστουγεννιάτικα κεράσματα!

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή της ποτοποιίας – αποσταγματοποιίας ΤΕΝΤΟΥΡΑ ΚΑΣΤΡΟ – ΧΑΧΑΛΗΣ είναι θεσμός και για δέκατη έβδομη χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων στο γνωστό πρατήριο της Αγίου Νικολάου.

Οι πιστοί της εκδήλωσης θα απολαύσουν την Τεντούρα, τα Λικέρ και Cocktails από 100% φυσικά εκχυλίσματα, το Τσίπουρο Κάστρο και το ζεστό, χειμωνιάτικο κοκτέιλ από Τεντούρα και Μαυροδάφνη που όλοι αγαπάμε: το “Patras’ Princess”!

Δε θα λείψουν, φυσικά, τα ξερολούκουμα τεντούρας και τα παραδοσιακά, χριστουγεννιάτικα γλυκά!

Την μουσική φέτος αναλαμβάνει το Redemption Τrio με καλεσμένο τον Διονύση Μουζάκη στο σαξόφωνο, για ένα ξεχωριστό groovy μεσημέρι!

Φανή Τσαϊλάκη – Φωνητικά

Βασίλης Τζιατζιάς – Κιθάρα

Γιώργος Κατσίκας – Μπάσο

Διονύσης Μουζάκης – Σαξόφωνο

Το Redemption Trio είναι σχήμα jazz από την Πάτρα που δημιουργήθηκε το 2025 από έμπειρους μουσικούς «με αγάπη για τη jazz, ως μία λιτή και εξωστρεφή μουσική συνύπαρξη που απευθύνεται σε όλους», όπως αναφέρουν. Θα παίξουν για εμάς αγαπημένα jazz και χριστουγεννιάτικα κομμάτια και είστε όλοι καλεσμένοι!

👉 Πού: Πρατήριο ποτοποιίας ΤΕΝΤΟΥΡΑ ΚΑΣΤΡΟ – ΧΑΧΑΛΗΣ, Αγ. Νικολάου 95, Πάτρα.

👉 Πότε: Τετάρτη, 24/12/25 (Παραμονή Χριστουγέννων)

👉 Ώρα: 11:30-14:00

Σας περιμένουμε!!!

www.tentoura.gr

