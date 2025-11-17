Η γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου με Αγγελο Μπασινά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στόχος ήταν όλα τα κορίτσια, ακόμη και όσα δεν έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, να γνωρίσουν το άθλημα και να το αγαπήσουν

17 Νοέ. 2025 20:33
Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, το γήπεδο Α. Κάνιστρας φιλοξένησε τη δράση του FIFA Women’s Football Campaign, μια γιορτή αφιερωμένη στα κορίτσια 10–16 ετών που αγαπούν το ποδόσφαιρο.
Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της ΕΠΣ Αχαΐας, στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Women’s Football Campaign, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αγγελος Μπασινάς, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και μέλος της «χρυσής» ομάδας του Euro 2004, που βρέθηκε δίπλα στα κορίτσια, μοιράζοντας εμπειρίες και πολύτιμες συμβουλές.
Το «παρών» έδωσαν παίκτριες της Εθνικής ομάδας Γυναικών, ενισχύοντας την προσπάθεια διάδοσης του γυναικείου ποδοσφαίρου στη χώρα, ενώ υπήρχε ακόμα μουσική και εκπλήξεις, διαδραστικά παιχνίδια, ποδοτεχνίες, δοκιμασίες και φυσικά πολύ χαμόγελο!

Στόχος ήταν όλα τα κορίτσια, ακόμη και όσα δεν έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, να γνωρίσουν το άθλημα και να το αγαπήσουν.

 

