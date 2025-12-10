Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφτηκε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπου συζήτησε με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη συνεργασία της Ελλάδας και των ΗΠΑ πάνω στον τομέα της ασφάλειας.

Παπασταύρου: Δεν υπάρχει σε κανέναν σχεδιασμό της κυβέρνησης να δοθεί σε ιδιώτη το 51% του ΑΔΜΗΕ

Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και η προστασία των συνόρων της Ελλάδας, που αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκαν στη συζήτηση, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές συζήτησαν και για την υλοποίηση του Visa Waiver Program, που αφορά τους ταξιδιώτες στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας,



Η ανάρτηση του υπουργού:

Σήμερα υποδέχθηκα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η συνάντησή μας επιβεβαίωσε τη σταθερή και διαχρονική συνεργασία Ελλάδας και Η.Π.Α. σε κρίσιμους τομείς ασφάλειας. Από την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος έως την προστασία των συνόρων μας, που αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισα ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, ιδίως για ζητήματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Πρέσβειρα εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συζητήσαμε και για την υλοποίηση του Visa Waiver Program, μια πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημασίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που ταξιδεύουν στις Η.Π.Α..

Η συνεργασία των δύο Χωρών παραμένει ισχυρή και παραγωγική, με κοινό στόχο την ασφάλεια των πολιτών και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

