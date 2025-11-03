«Η γυναίκα μου ήταν το μεγάλο μου στήριγμα»: Τι έλεγε ο Νότης Σφακιανάκης για την σύζυγό του, Κίλι – Η πρώτη δήλωση από την οικογένεια

Η Κίλι Σφακιανάκη, σύζυγος του γνωστού ερμηνευτή, έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου, την ημέρα που ο Νότης Σφακιανάκης έκλεινε τα 66 του χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έδινε με αξιοπρέπεια τη δική της μάχη με την ασθένεια, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής.

Μια ζωή μαζί – από την Κω ως τη μουσική κορυφή

Η γνωριμία τους έγινε το 1984, στην Κω. Εκείνος, νέος τότε dj. Εκείνη, Βρετανίδα ξεναγός. Ο Νότης είχε περιγράψει χρόνια αργότερα τη στιγμή που την είδε πρώτη φορά: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός σε ό,τι έκανα στη ζωή μου. Την πρώτη φορά που την είδα, έπαιζα μουσική και εκείνη χόρευε με την παρέα της.

Απεβίωσε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη

Ήταν ένας άνθρωπος αυθόρμητος, που είχε καλοσύνη και φαινόταν στο βλέμμα της. Αυτό με συνεπήρε μαζί με την εξωτερική της εμφάνιση».

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1991 και τέσσερα χρόνια αργότερα απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη. Από τότε, η Κίλι στεκόταν πάντα διακριτικά στο πλευρό του, μακριά από τα φώτα, αλλά παρούσα σε κάθε στιγμή της ζωής του.

«Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη»

Ο τραγουδιστής δεν δίσταζε ποτέ να μιλήσει δημόσια για τη σύζυγο και τη μητέρα των παιδιών του.

Σε συνέντευξή του στην Ελένη Μενεγάκη, το 2000, είχε πει: «Η μάνα μεγαλώνει το παιδί. Είναι το σημαντικότερο στοιχείο στην οικογένεια. Η γυναίκα μου είναι το μεγάλο μου στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει».

Και λίγα χρόνια αργότερα, το 2016, στην εκπομπή Happy Day, είχε επαναλάβει: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός».

«Της ζητώ συγγνώμη για όσα λάθη έχω κάνει»

Σε μια από τις πιο προσωπικές του εξομολογήσεις, το 2015, ο Νότης Σφακιανάκης είχε πει με συγκίνηση: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα εκεί, φρουρός. Της ζητώ συγγνώμη για όσα λάθη έχω κάνει». Μια φράση που σήμερα ηχεί σαν αντίο γεμάτο αγάπη και ειλικρίνεια.

Η απώλεια της Κίλι Σφακιανάκη αφήνει πίσω της μια ιστορία σιωπηλής δύναμης, πίστης και αφοσίωσης — μια ζωή που πορεύτηκε δίπλα στον Νότη, όχι κάτω από τα φώτα, αλλά μέσα από τη σκιά της αγάπης που δεν χρειάζεται χειροκρότημα.

Η πρώτη δήλωση από την οικογένεια

Ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του τραγουδιστή. Η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε το βράδυ της Κυριακής (03.11.2025), ενώ τα τελευταία χρόνια έπασχε από Πάρκινσον.

Το πρωί της Δευτέρας ο ανιψιός του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη μίλησε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη για λογαριασμό της εκπομπής «Super Κατερίνα». Ωστόσο, δε θέλησε να πει πολλά και ζήτησε από τον δημοσιογράφο να σεβαστεί τη δύσκολη στιγμή που βιώνει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς θρηνεί για τον χαμό της καλλονής που άφησε τη Βρετανία και παντρεύτηκε τον άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού.

«Θα με συγχωρέσετε αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας. Πόσω μάλλον εκείνος, τα παιδιά. Καλό θα ήταν να τα πούμε άλλη στιγμή παρακαλώ πολύ, να είστε καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης.





