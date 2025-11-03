Απεβίωσε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη
Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, ανήμερα των γενεθλίων του.
Σε ηλικία 62 ετών απεβίωσε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη.
Η Αγγλίδα σύζυγος, Κίλι Σφακιανάκη, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία 2 χρόνια και τα οποία είχαν παραμείνει, ωστόσο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η Κίλι Σφακιανάκη, έφτασε στο νοσοκομείο νωρίς το βράδυ της Κυριακής δίχως σφυγμό, της έγινε ΚΑΠΡΑ για περίπου 40 λεπτά ωστόσο δεν κατάφερε να επανέλθει. Στο πλευρό της ήταν η κόρη της.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Ρούλα Χάμου, στενή φίλη της οικογένειας Σφακιανάκη, με ανάρτησή της στο instagram,
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News