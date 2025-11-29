Η κακοκαιρία Adel «χαιρέτησε» Δυτική Ελλάδα και Αττική και πηγαίνει σε Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα

Νέα δεδομένα για την κακοκαιρία Adel, η οποία χθες (29/11/2025) έπληξε την Αττική και τη Δυτική Ελλάδα με έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς όλα δείχνουν να υποχωρεί σήμερα (30/11/2025). Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι τα φαινόμενα περιορίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική, οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο ήπιες, ενώ οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει.

Παρά την σταδιακή βελτίωση του καιρού, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τοπικές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά το Σάββατο η κατάσταση αναμένεται να είναι πιο ήπια σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ενώ την Κυριακή η κατάσταση θα είναι βελτιωμένη σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία Adel

Την Παρασκευή, η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Αττική. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Αθήνα βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, με καταρρακτώδη βροχή, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Οι δρόμοι σε πολλές περιοχές πλημμύρισαν, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Ο Κηφισός και άλλοι κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν, προκαλώντας συμφόρηση και δυσχέρεια στις μετακινήσεις. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν δεχτεί πολλές κλήσεις για άντληση υδάτων και αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις πλημμύρες. Σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά σε πολλές περιοχές λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Μάλιστα ξαφνική καταιγίδα ξέσπασε και λίγο πριν από τα μεσάνυχτα που συνοδεύτηκε με δυνατό αέρα και χαλαζόπτωση.

Μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, η αιφνίδια μπόρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως το Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή και το Κερατσίνι, με αναφορές για έντονη και ιδιαίτερα χοντρή χαλαζόπτωση.

Παρόμοια φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης σε Ασπρόπυργο, Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, συνοδευόμενα από πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονη νεροποντή.

Από τις ισχυρές ριπές ανέμων ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε τέσσερα αυτοκίνητα στην Πειραιώς προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η Πολιτική Προστασία συνεχίζει την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες της Παρασκευής έχει ήδη ξεκινήσει.

Πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής τριών ημερών – Ξεπέρασε τα 200 mm το ύψος βροχής στα Τζουμέρκα

Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή 28/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Ο καιρός σήμερα

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με βελτίωση μετά το μεσημέρι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με πρόσκαιρο διάστημα βελτίωσης πριν το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός με βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους και σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά. Τις βραδινές πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 5 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 14-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 6 μποφόρ, αλλά γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα δυτικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

