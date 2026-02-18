Η κακοκαιρία πλήγωσε την ορεινή Αχαΐα: Πλημμύρες, καθιζήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο ΦΩΤΟ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Καλαβρύτων και Ερυμάνθου, εξαιτίας των εκτεταμένων προβλημάτων από το παρατεταμένο κύμα κακοκαιρίας. Υπερχείλιση ποταμών, καθιζήσεις οδοστρωμάτων και πλημμυρισμένες εκτάσεις συνθέτουν ένα σκηνικό έντονης επιβάρυνσης.
Οι δύο Δήμοι κινήθηκαν άμεσα, καταθέτοντας τα απαραίτητα αιτήματα στο υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ζημιές. Ηδη από χθες, συνεργεία των δύο Δήμων έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, καταγράφοντας προβλήματα σε χωριά και κοινότητες, προκειμένου να συνταχθούν το συντομότερο τεχνικές εκθέσεις και να υποβληθούν αιτήματα για έκτακτη χρηματοδότηση.
Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, από τη στιγμή που οι δύο Δήμοι βρίσκονται σε διαδικασία έκτακτης ανάγκης, παρακάμπτονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι σχετικές ενέργειες επιταχύνονται, ώστε να εκταμιευθούν τα κονδύλια. Το σοβαρότερο πρόβλημα που καταγράφηκε έως χθες εντοπίζεται στο Δροσάτο Καλαβρύτων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη γεωλογικό φαινόμενο που προκαλεί υποχώρηση του εδάφους, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικία της περιοχής. Το σημείο έχει ήδη επιθεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων.
H «Π» αναλύει τα σοβαρότερα ζητήματα στους 4 μεγάλους δήμους της Αχαΐας.
Καλάβρυτα: Κίνδυνος από τον Βουραϊκό
Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκεται τα τελευταία 48ωρα ο Δήμος Καλαβρύτων, καθώς η κακοκαιρία έχει δείξει τα «δόντια» της, με τις έντονες βροχοπτώσεις να φέρνουν τα ποτάμια στα όριά τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Βουραϊκό, ο οποίος σε ορισμένα σημεία έχει υπερχειλίσει, προκαλώντας πλημμύρες σε καλλιέργειες. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της ΠΕ Αχαΐας, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον Δήμο, πραγματοποιούν καθημερινές παρεμβάσεις τις τελευταίες ημέρες, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ορμή των υδάτων και να αποτραπούν νέες καταστροφές.
Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον δημοτικό δρόμο Καλάβρυτα-Λαπαναγοί, λόγω υπερχείλισης του Σελινούντος και κάλυψης του γεφυριού από τα νερά. Παράλληλα, η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Βουραϊκού, στην περιοχή Ζαχλωρού, βρίσκεται σε οριακό σημείο, ενώ προβλήματα παρουσιάζει και ο δρόμος που συνδέει την Πλατανιώτισσα με τα Αγράμπελα, εξαιτίας καθίζησης.
Σε κίνδυνο βρίσκεται επίσης η υδροδότηση της Κλειτορίας, καθώς υπέστη ζημιές ο αγωγός ύδρευσης, μετά από κατάρρευση τμήματος του δρόμου στο ύψος του Πλανητέρο.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαβρύτων, Ευθύμης Φλογεράς, μιλώντας στην «Π», τόνισε: «Η κατάσταση είναι δύσκολη σε ορισμένα σημεία, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα και πραγματοποιούμε παρεμβάσεις όπου χρειάζεται».
Ερύμανθο: Δρόμοι και δίκτυο ύδρευσης
Στον Ερύμανθο τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες την περιοχή έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις πρανών, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, φθορές σε τεχνικά έργα και στις δημοτικές υποδομές, όπως στο δίκτυο ύδρευσης, ενώ σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν και διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.
Τα κυριότερα σημεία, όπου έχουν δεχτεί μεγαλύτερο πλήγμα, είναι οι κοινότητες Σκιαδά, Κάλφα, Λεόντιο, Δροσιά, Λακκώματα, Αλεποχώρι, με ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, όμως συνεργεία του Δήμου κάνουν καθαρισμούς, όπου χρειάζεται. «Ο Δήμος μας βρισκόταν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από παλαιότερα πλημμυρικά φαινόμενα, ωστόσο, ζητήσαμε όχι μόνο να παραμείνει σε ισχύ αυτή η απόφαση, αλλά και να παραταθεί για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη κι ενώ έχει αφήσει πίσω της ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των συνδημοτών μας» είπε ο δήμαρχος Θ. Μπαρής.
Πάτρα- Ακτή Δυμαίων: «Δεν μπορoύν να έρθουν σχολείο»
Αναφερόμαστε στο γνωστό σημείο στην Ακτή Δυμαίων, όπου και χθες ήταν κλειστό για ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αφού πλέον είναι «λίμνη». Ενδεικτικό του προβλήματος είναι η δήλωση δασκάλας του 4ου Νηπιαγωγείου που στεγάζεται στην Ακτή Δυμαίων, δίπλα από τους Αγίους Αποστόλους. Η νηπιαγωγός Βασιλική Σινοπούλου, μιλώντας στην «Π» τόνισε: «Το πρόβλημα τις τελευταίες μέρες είναι πολύ σοβαρό, ακόμα και προχθές που δεν έβρεχε, ο δρόμος ήταν πλημμυρισμένος στα δύο ρεύματα και γονείς δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους. Δεν είναι δυνατόν με μια δυνατή βροχή να πλημυρίζει ο δρόμος και τα παιδιά να μην μπορούν να έρθουν στο σχολείο, Εχουμε ήδη ενημερώσει τους αρμοδίους και ελπίζουμε σε άμεση αποκατάσταση».
Εκτός από την Ακτή Δυμαίων, προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία, π.χ. Ανω Καστρίτσι, Μιντιλόγλι, όπου πλημμύρισαν δρόμοι.
Δυτική Αχαΐα: Πλημμύρες σε χωριά και κοινότητες
Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε Μιτόπολη, Λάππα και Φλόκα, με πλημμύρες σε αγροτικές καλλιέργειες, ενώ προχθές κατεγράφησαν πλημμύρες σε λίγα σπίτια στο Μετόχι, όπου ανάγκασαν τους αρμοδίους να ανοίξουν τις μπούκες για φύγει το νερό.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Ταπεινός, τόνισε: «Υπάρχουν προβλήματα με πλημμύρες σε σπίτια και καλλιέργειες, αλλά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Είμαστε σε συνεργασία με τους προέδρους τοπικών κοινοτήτων, όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε και κάνουμε καθαρισμούς είτε με τα δικά μας μηχανήματα, είτε με ιδιώτες που συνεργάζεται ο Δήμος. Πιστεύω ότι την Τετάρτη που βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση θα είναι καλύτερη» .
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News