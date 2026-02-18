Η κακοκαιρία πλήγωσε την ορεινή Αχαΐα: Πλημμύρες, καθιζήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο ΦΩΤΟ

Η κακοκαιρία, που συνεχίστηκε και χθες, αφήνει πλέον έντονα τα σημάδια της στην ορεινή Αχαΐα, με πλημμύρες σε καλλιέργειες, καθιζήσιμες σε δρόμους και υποδομές και για τον λόγο αυτό, τόσο ο Δήμος Ερυμάνθου όσο και ο Δήμος Καλαβρύτων κηρύχθηκαν χθες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τα τέλη Απριλίου, με στόχο την ταχύτερη ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού.