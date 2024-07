Η Καμίλα και ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου έγιναν μέλη του Τάγματος του Thistle – Το βίντεο που ανέβασε ο Γουίλιαμ

«Γιορτάζουμε τους άνδρες και τις γυναίκες που έχουν προσφέρει τόσα πολλά στη ζωή στη Σκωτία σε αυτήν την ειδική τελετή στο Εδιμβούργο σήμερα» έγραψε στην ανάρτησή του ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος ανέβασε βίντεο από τους εορτασμούς που πλημμύρισαν με χαμόγελα τη βασιλική οικογένεια, μετά από καιρό…

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εμφανίστηκε στους εορτασμούς για τη Σκωτία για άλλη μια φορά μόνος, καθώς η σύζυγός του Κέιτ δίνει ακόμα τη δική της μάχη με τον καρκίνο ενώ ο βασιλιάς Κάρολος, ήταν χαμογελαστός και ιδιαίτερα ευδιάθετος μπροστά στο φακό.

Η βασίλισσα Καμίλα και ο δούκας του Εδιμβούργου Edward, έγιναν μέλη του Τάγματος του Thistle κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για τον εορτασμό του μεγαλύτερου τάγματος ιπποτισμού της Σκωτίας σήμερα…

«Συγχαρητήρια στους νεότερους Ιππότες και Κυρίες του Τάγματος του Thistle» έγραφε η ανάρτηση στη σελίδα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ στο X.

Celebrating men and women who have contributed so much to life in Scotland at this special ceremony in Edinburgh today.

Congratulations to the newest Knights and Ladies of the Order of the Thistle 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/iwNfj2cvqp

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 3, 2024