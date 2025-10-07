Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις

Ανοικτή εκδήλωση για την οδική ασφάλεια διοργανώνει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με την υποστήριξη του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και της Ελληνικής Αστυνομίας, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ώρες 18.00-20.00, στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στην Κάτω Αχαΐα.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την προαγωγή της ασφάλειας και της υπεύθυνης συμπεριφοράς στο οδικό δίκτυο, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών-και ιδιαίτερα των νέων- για την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» θα παρουσιάσει βιωματικές δραστηριότητες και προσομοιώσεις για την κατανόηση των κινδύνων της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή χωρίς ζώνη ασφαλείας. Συγκεκριμένα, στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου θα τοποθετηθούν προσομοιωτές πρόσκρουσης, ανατροπής και μέσης, οι οποίοι θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν στην πράξη τις συνέπειες των λανθασμένων συμπεριφορών στο δρόμο (απροσεξία, οδήγηση χωρίς ζώνη ή υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, κ.α.), όπως επίσης και να κατανοήσουν πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα και πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.

Η ενεργός εμπλοκή των συμμετεχόντων μέσω των προσομοιωτών οδικής ασφάλειας καθιστά την εκπαίδευση πιο αποτελεσματική.

Στην εκδήλωση σημαντική θα είναι και η παρουσία αξιωματικών της Τροχαίας Πατρών με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι θα ενημερώνουν τους συμμετέχοντες για τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με έμφαση στη χρήση κράνους, στο πλαίσιο και της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» με σύνθημα, «το κράνος δεν είναι αξεσουάρ, αλλά ασπίδα ζωής».

«Ο Δήμος μας λόγω και της Πατρών- Πύργου που επί χρόνια δεν χόρταινε με το αίμα αθώων ανθρώπων έχει θρηνήσει πολλά θύματα στην άσφαλτο. Μέσω αυτής της δράσης, στην οποία απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε όλους και κυρίως, στους νέους και στα παιδιά μας, είναι όλοι μαζί να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, ότι κανένα τροχαίο δεν είναι «ατύχημα», αλλά είναι υπόθεση πρόληψης, παιδείας και σεβασμού στη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι πράξη και ευθύνη», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Να σημειωθεί πως η δράση είναι ανοικτή στο κοινό και η συμμετοχή δωρεάν.

