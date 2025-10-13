Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Welcome to Up 2025 ΦΩΤΟ

Με δυναμική παρουσία και με παράλληλες δράσεις με άξονα τόσο το Καρναβάλι όσο και το Θέατρο Σκιών που συγκέντρωσαν το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας συμμετείχε στο φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών Welcome to Up 2025 προβάλλοντας το Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στα Παλαιά Σφαγεία με επιδίωξη τη γνωριμία του με τους φοιτητές και το κοινό.

Έντονο χρώμα Πατρινού Καρναβαλιού έλαβε το Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 από τις 12.00 έως τις 14.00 κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου Καρναβαλικής τέχνης (ανοιχτού εργαστηρίου δημιουργίας κατασκευών) που πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές Καρναβαλικών Κατασκευών του Κέντρου Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» και ξετυλίχτηκε στο περίπτερο της ΚΕΔΗΠ δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές και κοινό να γνωρίσουν από κοντά παραδοσιακές

Καρναβαλικές τεχνικές (τακάρισμα φελιζόλ, σκάλισμα, χάρτωμα και ζωγραφική κ.α), υλικά και τεχνικές μέσω των οποίων δημιουργούνται οι καρναβαλικές κατασκευές.

Παράλληλα το Καρναβαλικό Εργαστήρι στο Πετρωτό την Τετάρτη 8, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου υποδέχτηκε τους πρωτοετείς φοιτητές κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδρομής της Magic Bus Patras Tour με διώροφα λεωφορεία με ανοιχτή οροφή (Hop on / Hop off buses) όπου ανακάλυπταν τους θησαυρούς και τα σημαντικότερα σημεία της πόλης. Εκεί τους καλωσόριζαν καλλιτέχνες και κατασκευαστές όπου τους ξεναγούσαν στην ξεχωριστή μονάδα παραγωγής των καρναβαλικών κατασκευών με τη μοναδική στην Ελλάδα τεχνογνωσία.

Τέλος την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου το βράδυ στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι) πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών τα εγκαίνια της έκθεσης της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» από τη μόνιμη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Πατρών και τη δωρεά της Μαίρης και του Τάκη Τσονάκα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του Θεάτρου Σκιών με την Πάτρα (γενέτειρα του εξελληνισμένου Καραγκιόζη) και τη λαϊκή της παράδοση. Στην ίδια εκδήλωση με τον αυθεντικό τρόπο και υπό το φως των κεριών στον υπαίθριο χώρο δόθηκε παράσταση θεάτρου σκιών από τον Κώστα Μακρή και το Μαύρο Θέατρο της Πάτρας αναβιώνοντας την ιστορική παράσταση «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις» που είχε κάνει ο Μίμαρος το 1890, την πρώτη παράσταση εξελληνισμένου Καραγκιόζη στα Υψηλά Αλώνια, Στο πλαίσιο της παράστασης μίλησε ο ερευνητής-ιστορικός του θεάτρου σκιών και συγγραφέας Άρης Μηλιώνης.

Επιμέλεια έκθεσης: Μαρία Αργυροπούλου, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννα Παναγοπούλου.

Διάρκεια έκθεσης: 9-31 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: 17.00-20.00 (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Είσοδος ελεύθερη.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας: «Εκ μέρους της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας καλωσορίζω κι εγώ τους πρωτοετείς φοιτητές που από εδώ και στο εξής γίνονται ενεργό κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητας της πόλης μας. Από τα πρώτα αυτά χρόνια τους ως ενήλικες και μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, οι πρωτοετείς φοιτητές, είτε είναι Πατρινοί είτε προέρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα, θα ζήσουν στην Πάτρα κάποια από τα καλύτερά τους χρόνια, μεταδίδοντας τη ζωντάνια τους. Η ενέργεια, η ανανεωτική, φρέσκια ορμή, η δημιουργική πνοή και ο παλμός της νεολαίας άλλωστε ήταν πάντα και είναι ο κινητήριος μοχλός και βασικό συστατικό επιτυχίας του Πατρινού Καρναβαλιού».

