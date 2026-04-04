Η Κίνα ασκεί πίεση στην Ευρώπη μέσω της ηλεκτροκίνησης
04 Απρ. 2026 19:48
Σημαντικά στοιχεία, τα οποία αφορούν την ηλεκτροκίνηση αλλά και τα εναλλακτικά καύσιμα παρουσίασε η Κομισιόν στο Ευρωκοινοβούλιο και δείχνουν πολλά για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γηραιά Ήπειρο.

Η έλευση των Κινέζων είναι ξεκάθαρο πως παίζει το ρόλο της και γίνεται σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν γνωρίζει πως θα είναι η αγορά τα επόμενα 2-3 χρόνια. Επιπλέον η ηλεκτροκίνηση, την οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι εταιρείες της Κίνας δείχνει να εισβάλει σημαντικά στην Ευρώπη και ο προβληματισμός είναι μεγάλος.

Προσωρινή λύση αποτελεί για τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης η παράταση που αφορά τους θερμικούς κινητήρες οι οποίοι θα συνεχίσουν να παράγονται έως το 2035.

Το μεσοδιάστημα αυτό τα εργοστάσια καλούνται να καλύψουν την εξέλιξη στα ηλεκτρικά με σκοπό να γίνουν ανταγωνιστικοί, ακόμα και σε επίπεδο τιμών. Κάτι τέτοιο μπορεί να φαντάζει δύσκολο αλλά όσο η αγορά πιέζεται τόσο θα βλέπουμε και αλλαγές, τουλάχιστον από τους παραδοσιακούς «παίκτες».

Η σχετικά πρόσφατη πάντως είδηση ότι οι κινητήρες diesel θα συνεχίσουν να παράγονται (από τον Όμιλο Stellantis) έφερε ανακούφιση σε πολλούς μάνατζερ εταιρειών. Η αλήθεια είναι πως αν δεν υπάρξει στροφή του καταναλωτή στο πετρέλαιο τότε θα μιλάμε για αποτυχία και είναι κάτι που θα το μάθουμε σύντομα.

Από τη στιγμή πάντως που και οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι το diesel δεν θεωρείται μελλοντικό καύσιμο είναι δύσκολο να επενδύσουν και να ρίξουν χρήματα σε μία αγορά που ξέρουν ότι δεν θα πάρουν πίσω τα χρήματα τους. Δύσκολη η εξίσωση για το πολύ άμεσο μέλλον.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, σε τέσσερα χρόνια (2021-2025) παρατηρείται αύξηση των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων. Συγκεκριμένα ο αριθμός των ηλεκτρικών μεταβλήθηκε από 2,17 σε 7,63 εκατομμύρια μονάδες, με την ποσοστιαία μεταβολή να αγγίζει το 252%.

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και ο αριθμός των σημείων φόρτισης που πλέον έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, από 303.000 που ήταν το 2021 (μεταβολή 250%).

Αυξάνονται οι ταχυφορτισές, τι θα γίνει με τα φορτηγά;

Σε ακόμα καλύτερα επίπεδα βρίσκεται η διαθέσιμη ισχύς που φτάνει πλέον τα 37.170 MW, από 7.878 που ήταν το 2021 (μεταβολή 372%). Στην πράξη αυτό σημαίνει πως οι ταχυφορτιστές έχουν αυξηθεί προσφέροντας ταχύτερες λύσεις στους χρήστες ηλεκτρικών.

Εκεί που υπάρχει έντονος προβληματισμός είναι στα ογκώδη φορτηγά όπου τα κόστη αγοράς είναι μεγάλα και οι υποδομές δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Μία λύση που ακούγεται είναι το υγραέριο αλλά στην περίπτωση του δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση εξέλιξης από τις εταιρείες.

Αναμένουμε το προσεχές μέλλον για να δούμε τι θα γίνει και στην κατηγορία των μεγάλων φορτηγών, τα οποία προς το παρόν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το diesel.

