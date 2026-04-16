Η κίνηση του Μέσι που προκάλεσε πολλά σχόλια

Εξαγόρασε το 100% των μετοχών της Κοργενιά, ομάδας της τρίτης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, όπως έκανε επίσημα γνωστό ο σύλλογος από την Καταλονία

16 Απρ. 2026 23:57
Pelop News

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, εξαγόρασε το 100% των μετοχών της Κοργενιά, ομάδας της τρίτης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, όπως έκανε επίσημα γνωστό ο σύλλογος από την Καταλονία.

“Αυτή η κίνηση ενισχύει τους στενούς δεσμούς του Μέσι με τη Βαρκελώνη και τη δέσμευσή του για την ανάπτυξη του αθλητισμού και των τοπικών ταλέντων στην Καταλονία — μια σχέση που έχει τις ρίζες της στα χρόνια που πέρασε στην Μπαρτσελόνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα”, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

“Η άφιξη του Λέο Μέσι σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία του συλλόγου, με στόχο την προώθηση της αθλητικής και θεσμικής ανάπτυξης, την ενίσχυση των θεμελίων του και τη συνέχιση των επενδύσεων στο ταλέντο.

Το εγχείρημα καθοδηγείται από ένα μακροπρόθεσμο όραμα και ένα στρατηγικό σχέδιο που συνδυάζει φιλοδοξία, βιωσιμότητα και ισχυρό δεσμό με τις τοπικές ρίζες του”, καταλήγει η ανακοίνωση της Κορνεγιά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UE Cornellà (@uecornella)

