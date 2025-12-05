Η κλήρωση των Ομίλων του Μουντιάλ 2026, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, η κλήρωση του Μουντιάλ και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μεταξύ 11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου.

Το Μουντιάλ 2026 μπήκε και τυπικά στην τελική του ευθεία για τη σέντρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό στις 11 Ιουνίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής (05/12) έγινε η κλήρωση της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 ομάδων, για πρώτη φορά θα διαρκέσει 38 ημέρες και για πρώτη φορά ο αριθμός των αγώνων θα είναι διψήφιος (104).

Η κλήρωση έγινε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους, χωρίς φυσικά τις έξι από τις δύο ομάδες που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι 12 Όμιλοι του Μουντιάλ 2026

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Ιταλία – Νορβηγία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

Οι ημερομηνίες του Μουντιάλ

Το τουρνουά ξεκινάει στις 11 Ιουνίου και το Μεξικό θα περιμένει τον αντίπαλό του στο “Αζτέκα” για την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο μεγάλος τελικός στο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ θα γίνει στις 19 Ιουλίου.

Ο λόγος που έχει επεκταθεί τόσο πολύ χρονικά είναι γιατί για πρώτη φορά διεξάγεται με την παρουσία 48 ομάδων.

Πώς προκρίνονται στα νοκ-άουτ

Στα νοκ-άουτ προκρίνονται οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και οι οκτώ από τις δώδεκα καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, ώστε από τις 48 να συνεχίσουν στα νοκ-άουτ οι 32.

Μεταξύ των τρίτων καλύτερων ομάδων η ισοβαθμία κρίνεται στη διαφορά τερμάτων, την καλύτερη επίθεση τους βαθμούς ποινής που θα λάβουν (πόσες κίτρινες ή κόκκινες κάρτες) κι άλλα κριτήρια ισοβαθμίας.

Μόνο στον τελικό θα έχουμε Ισπανία – Αργεντινή ή Γαλλία – Αγγλία, υπό μία προϋπόθεση

Ουσιαστικά, η FIFA έχει θεσπίσει συγκεκριμένους περιορισμούς για τις τέσσερις ομάδες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην παγκόσμια κατάταξή της. Με βάση την τρέχουσα κατάταξη, οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες είναι:

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, αυτές οι ομάδες δεν θα μπουν απλώς σε διαφορετικούς ομίλους. Θα χωριστούν σε δύο knockout “μονοπάτια”, δύο διαδρομές που οδηγούν στα ημιτελικά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή δεν μπορούν να βρεθούν στο ίδιο μονοπάτι μέχρι τον τελικό.

Θα τοποθετηθούν τυχαία, αλλά υποχρεωτικά σε αντίθετες πλευρές του bracket.

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την φιναλίστ του Μουντιάλ 2022, Γαλλία και την φιναλίστ του Euro 2024, Αγγλία.

Υπάρχει, όμως, μία προϋπόθεση για να ισχύσει το παραπάνω σενάριο. Θα πρέπει να καταλάβουν την πρώτη θέση στον όμιλό τους.

Πώς επηρεάζει τις υπόλοιπες ομάδες

Οι τέσσερις μεγάλες δεν είναι οι μόνες επηρεαζόμενες. Ολόκληρο το σύστημα διεξαγωγής του τουρνουά “χτίζεται” γύρω από αυτές. Η τοποθέτησή τους σε αντίθετα μονοπάτια καθορίζει:

Τη δομή των ομίλων

Την κατανομή των πιθανών αντιπάλων στα νοκ-άουτ

Το ποιες ομάδες μπορούν να συναντηθούν στους 16, στους 8 ή στους 4

Με απλά λόγια, αν κάποια χώρα βρεθεί στη μεριά της Ισπανίας, γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η Αργεντινή δεν θα βρεθεί στο δρόμο της πριν από τον τελικό και το αντίστροφο.

Πώς προκύπτουν τα άλλα έξι εισιτήρια

Τα τέσσερα μονοπάτια των playoffs της UEFA

1ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 1: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 2 – Νικητής Ημιτελικού 1

2ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 3: Ουκρανία – Σουηδία

Ημιτελικός 4: Πολωνία – Αλβανία

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 3 – Νικητής Ημιτελικού 4

3ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 5: Τουρκία – Ρουμανία

Ημιτελικός 6: Σλοβακία – Κόσοβο

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 6 – Νικητής Ημιτελικού 5

4ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 7: Δανία – Βόρεια Μακεδονία

Ημιτελικός 8: Τσεχία – Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 8 – Νικητής Ημιτελικού 7

Τα playoffs της FIFA

1o Mονοπάτι

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία – Τζαμάικα

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού – ΛΔ Κονγκό

2ο Μονοπάτι

Ημιτελικός: Βολιβία – Σουρινάμ

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού – Ιράκ

Τα γήπεδα της διοργάνωσης

Τα γήπεδα των ΗΠΑ

New York New Jersey Stadium (MetLife) – 82.500

Dallas Stadium – 80.000

Kansas City Stadium – 76.416

Houston Stadium – 72.220

Atlanta Stadium – 71.000

Los Angeles Stadium – 70.000

Philadelphia Stadium – 69.879

Seattle Stadium – 68.740

San Francisco Bay Area Stadium – 68.500

Miami Stadium – 65.326

Boston Stadium – 40.000

Τα γήπεδα του Καναδά

BC Place Vancouver Stadium: 54,500

Toronto Stadium: 39,150

Τα γήπεδα του Μεξικού

Estadio Azteca Mexico City: 83,264

Estadio Monterrey: 53,529

Estadio Guadalajara: 46,355

www.sport24.gr

