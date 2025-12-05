Η κλήρωση των Ομίλων του Μουντιάλ 2026, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, η κλήρωση του Μουντιάλ και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μεταξύ 11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου.

Με Ατανασίεβιτς και χρώμα Πάτρας ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup «Νίκος Σαμαράς»

Το Μουντιάλ 2026 μπήκε και τυπικά στην τελική του ευθεία για τη σέντρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό στις 11 Ιουνίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής (05/12) έγινε η κλήρωση της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 ομάδων, για πρώτη φορά θα διαρκέσει 38 ημέρες και για πρώτη φορά ο αριθμός των αγώνων θα είναι διψήφιος (104).

Η κλήρωση έγινε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους, χωρίς φυσικά τις έξι από τις δύο ομάδες που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι 12 Όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος

Μεξικό
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία
2ος Όμιλος

Καναδάς
Ιταλία – Νορβηγία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη
Κατάρ
Ελβετία
3ος Όμιλος

Βραζιλία
Μαρόκο
Αϊτή
Σκωτία
4ος Όμιλος

ΗΠΑ
Παραγουάη
Αυστραλία
Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο
5ος Όμιλος

Γερμανία
Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ
6ος Όμιλος

Ολλανδία
Ιαπωνία
Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία
Τυνησία
7ος Όμιλος

Βέλγιο
Αίγυπτος
Ιράν
Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος

Ισπανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη
9ος Όμιλος

Γαλλία
Σενεγάλη
Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ
Νορβηγία
10ος Όμιλος

Αργεντινή
Αλγερία
Αυστρία
Ιορδανία
11ος Όμιλος

Πορτογαλία
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία
Ουζμπεκιστάν
Κολομβία
12ος Όμιλος

Αγγλία
Κροατία
Γκάνα
Παναμάς
Οι ημερομηνίες του Μουντιάλ
Το τουρνουά ξεκινάει στις 11 Ιουνίου και το Μεξικό θα περιμένει τον αντίπαλό του στο “Αζτέκα” για την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο μεγάλος τελικός στο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ θα γίνει στις 19 Ιουλίου.

Ο λόγος που έχει επεκταθεί τόσο πολύ χρονικά είναι γιατί για πρώτη φορά διεξάγεται με την παρουσία 48 ομάδων.

Πώς προκρίνονται στα νοκ-άουτ
Στα νοκ-άουτ προκρίνονται οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και οι οκτώ από τις δώδεκα καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, ώστε από τις 48 να συνεχίσουν στα νοκ-άουτ οι 32.

Μεταξύ των τρίτων καλύτερων ομάδων η ισοβαθμία κρίνεται στη διαφορά τερμάτων, την καλύτερη επίθεση τους βαθμούς ποινής που θα λάβουν (πόσες κίτρινες ή κόκκινες κάρτες) κι άλλα κριτήρια ισοβαθμίας.

Μόνο στον τελικό θα έχουμε Ισπανία – Αργεντινή ή Γαλλία – Αγγλία, υπό μία προϋπόθεση
Ουσιαστικά, η FIFA έχει θεσπίσει συγκεκριμένους περιορισμούς για τις τέσσερις ομάδες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην παγκόσμια κατάταξή της. Με βάση την τρέχουσα κατάταξη, οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες είναι:

Ισπανία
Αργεντινή
Γαλλία
Αγγλία
Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, αυτές οι ομάδες δεν θα μπουν απλώς σε διαφορετικούς ομίλους. Θα χωριστούν σε δύο knockout “μονοπάτια”, δύο διαδρομές που οδηγούν στα ημιτελικά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή δεν μπορούν να βρεθούν στο ίδιο μονοπάτι μέχρι τον τελικό.

Θα τοποθετηθούν τυχαία, αλλά υποχρεωτικά σε αντίθετες πλευρές του bracket.

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την φιναλίστ του Μουντιάλ 2022, Γαλλία και την φιναλίστ του Euro 2024, Αγγλία.

Υπάρχει, όμως, μία προϋπόθεση για να ισχύσει το παραπάνω σενάριο. Θα πρέπει να καταλάβουν την πρώτη θέση στον όμιλό τους.

Πώς επηρεάζει τις υπόλοιπες ομάδες
Οι τέσσερις μεγάλες δεν είναι οι μόνες επηρεαζόμενες. Ολόκληρο το σύστημα διεξαγωγής του τουρνουά “χτίζεται” γύρω από αυτές. Η τοποθέτησή τους σε αντίθετα μονοπάτια καθορίζει:

Τη δομή των ομίλων
Την κατανομή των πιθανών αντιπάλων στα νοκ-άουτ
Το ποιες ομάδες μπορούν να συναντηθούν στους 16, στους 8 ή στους 4
Με απλά λόγια, αν κάποια χώρα βρεθεί στη μεριά της Ισπανίας, γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η Αργεντινή δεν θα βρεθεί στο δρόμο της πριν από τον τελικό και το αντίστροφο.

Πώς προκύπτουν τα άλλα έξι εισιτήρια
Τα τέσσερα μονοπάτια των playoffs της UEFA

1ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 1: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 2 – Νικητής Ημιτελικού 1
2ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 3: Ουκρανία – Σουηδία
Ημιτελικός 4: Πολωνία – Αλβανία
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 3 – Νικητής Ημιτελικού 4
3ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 5: Τουρκία – Ρουμανία
Ημιτελικός 6: Σλοβακία – Κόσοβο
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 6 – Νικητής Ημιτελικού 5
4ο Μονοπάτι

Ημιτελικός 7: Δανία – Βόρεια Μακεδονία
Ημιτελικός 8: Τσεχία – Ιρλανδία
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού 8 – Νικητής Ημιτελικού 7
Τα playoffs της FIFA

1o Mονοπάτι

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία – Τζαμάικα
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού – ΛΔ Κονγκό
2ο Μονοπάτι

Ημιτελικός: Βολιβία – Σουρινάμ
Τελικός: Νικητής Ημιτελικού – Ιράκ
Τα γήπεδα της διοργάνωσης
Τα γήπεδα των ΗΠΑ

New York New Jersey Stadium (MetLife) – 82.500
Dallas Stadium – 80.000
Kansas City Stadium – 76.416
Houston Stadium – 72.220
Atlanta Stadium – 71.000
Los Angeles Stadium – 70.000
Philadelphia Stadium – 69.879
Seattle Stadium – 68.740
San Francisco Bay Area Stadium – 68.500
Miami Stadium – 65.326
Boston Stadium – 40.000
Τα γήπεδα του Καναδά

BC Place Vancouver Stadium: 54,500
Toronto Stadium: 39,150
Τα γήπεδα του Μεξικού

Estadio Azteca Mexico City: 83,264
Estadio Monterrey: 53,529
Estadio Guadalajara: 46,355

