Η κλήρωση του τζόκερ για 4,5 εκατ, ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε σήμερα (16/12/2025) το βράδυ η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 4.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 3, 10, 27, 29, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 4.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News