Η κλήρωση του τζόκερ για 4,5 εκατ, ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί

Η κλήρωση του τζόκερ για 4,5 εκατ, ευρώ
16 Δεκ. 2025 22:55
Pelop News

Έγινε σήμερα (16/12/2025) το βράδυ η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 4.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 3, 10, 27, 29, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 4.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Κάτω Πατήσια: Εξαφανίστηκε 13χρονο κορίτσι
22:55 Η κλήρωση του τζόκερ για 4,5 εκατ, ευρώ
22:45 «Το χέρι μου ρε»: Καθηγητής σε κατάληψη έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη! ΦΩΤΟ
22:35 Δύο κορίτσια από την Πάτρα στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό
22:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα
22:16 Αυτό είναι το τσάι που καίει λίπος ακόμη και όταν κάθεστε
22:04 Ο Παναθηναϊκός έκανε βασιλική εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη
21:52 Εισιτήριο δύο ευρώ στους τουρίστες για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο
21:47 Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα: «Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους»
21:37 Με υψηλές εγγυήσεις αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
21:23 Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για έρευνες στο αυτοκίνητο που ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης
21:14 Τα «καρφιά» της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ με «προσωπικότητα αλκοολικού», ο Μασκ «δηλωμένος» χρήστης ναρκωτικών και ο Βανς «συνωμοσιολόγος»
20:59 Προϋπολογισμός 2026: Με 159 «ναι» και 136 «όχι» πέρασε από τη Βουλή, 216 υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες
20:47 Alco: Απογοητευμένοι από την ακρίβεια και απαισιόδοξοι οι πολίτες
20:37 Η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων θα γίνει την Πέμπτη στις Σέρρες
20:29 Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα 6 μέτρα για τη στέγη, άλλα 160 εκατομμύρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους, διακομματική για το αγροτικό
20:16 Ο Γιάννης Αβράμης της ΝΕΠ στο 4ο Talents Cup
20:12 Κωστής Χατζηδάκης: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, φθηνότερο ρεύμα
20:00 Το κορίτσι-θαύμα από την Πάτρα στα 14 χρόνια του στην Εθνική Γυναικών
19:50 Αγρότες: Διαμαρτυρία με «παρέλαση» τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο για τον προϋπολογισμό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ