Η κλήρωση του Τζόκερ με έπαθλο 4,2 εκατ. ευρώ!

Οι τυχεροί αριθμοί

07 Οκτ. 2025 22:23
Pelop News

Έγινε σήμερα (7/10/2025>) το βράδυ η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 8, 16, 30, 41, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 10.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4.600.000 ευρώ.
