Έγινε σήμερα, Πέμπτη (27/11.2025), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.200.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 10, 15, 17, 24, 40 και 7.

Στη σημερινή κληρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.

