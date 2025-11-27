Η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.200.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε σήμερα, Πέμπτη (27/11.2025), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.200.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 10, 15, 17, 24, 40 και 7.
Στη σημερινή κληρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News