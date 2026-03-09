Η κρίση που μας απειλεί

Η νέα πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με έντονο τρόπο έναν γνώριμο φόβο της διεθνούς κοινότητας: την εξέλιξη μιας γεωπολιτικής κρίσης σε παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα.

Η αστάθεια στην περιοχή, με επίκεντρο το Ιράν, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις αγορές ενέργειας και τις μεταφορές, προκαλώντας ανησυχία για νέο κύμα ανατιμήσεων.