Η κρίση που μας απειλεί

09 Μαρ. 2026 7:12
Η νέα πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με έντονο τρόπο έναν γνώριμο φόβο της διεθνούς κοινότητας: την εξέλιξη μιας γεωπολιτικής κρίσης σε παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα.

Η αστάθεια στην περιοχή, με επίκεντρο το Ιράν, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις αγορές ενέργειας και τις μεταφορές, προκαλώντας ανησυχία για νέο κύμα ανατιμήσεων.

Η ιστορία έχει δείξει ότι κάθε μεγάλη σύγκρουση στην καρδιά της ενεργειακής παραγωγής μεταφράζεται γρήγορα σε ακριβότερα καύσιμα, υψηλότερο κόστος μεταφορών και τελικά μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά. Και δυστυχώς τα πρώτα σημάδια είναι ήδη ορατά.

