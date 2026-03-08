Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ανάρτηση για την ημέρα της γυναίκας με αναφορά στη Μελίνα Μερκούρη

08 Μαρ. 2026 19:43
Pelop News

Σε ανάρτησή της για την Ημέρα της Γυναίκας, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται στη μνήμη της Μελίνα Μερκούρη, την οποία χαρακτηρίζει «σπουδαία, πρωτοπόρο γυναίκα» και «Μελίνα όλων των Ελλήνων».

Όπως σημειώνει, «τέτοιες ημέρες το 1994, στις 6 Μαρτίου, έφυγε από τη ζωή» η Μελίνα Μερκούρη, η οποία, πέρα από πασίγνωστη ηθοποιός, αποτέλεσε διαχρονικό σύμβολο για τον αγώνα της κατά της δικτατορίας και για τη σθεναρή της στάση στο αίτημα επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Τονίζει επίσης ότι υπήρξε προσωπικότητα που πάλεψε αδιάκοπα για τα δικαιώματα των γυναικών και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στην ανάρτησή της αναφέρει ακόμη ότι η Μελίνα Μερκούρη διεκδικούσε σε όλη της τη ζωή την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία, ενώ στεκόταν στο πλευρό της κοινωνίας και των αδικημένων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι σήμερα, σε μια περίοδο που –όπως αναφέρει– «το Κράτος Δικαίου δοκιμάζεται και η κοινωνία αναζητά δικαίωση για ανοιχτές πληγές, όπως το έγκλημα των Τεμπών και τα ατελείωτα σκάνδαλα», ενώ υπάρχουν και «εθνικοί κίνδυνοι» και απειλές από πολέμους στην περιοχή, η αγωνιστική φωνή της Μελίνας είναι «πιο αναγκαία από ποτέ».

Η Μαρία Καρυστιανού απευθύνει επίσης ευχές για την Ημέρα της Γυναίκας «σε όλες τις γυναίκες», αναφερόμενη στις μητέρες, τις εργαζόμενες, τις καταπιεσμένες και αδικημένες, αλλά και στις γυναίκες που θρηνούν τα παιδιά τους. Όπως σημειώνει, η Μελίνα Μερκούρη δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, όμως «στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η ανάγκη να βγουν οι γυναίκες μπροστά», λέγοντας «ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ».

