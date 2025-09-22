Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες

Μια υπόθεση χωρίς τέλος φαίνεται πως εξελίσσεται στη δημοτική μαρίνα σκαφών της Πάτρας, η οποία παραμένει κατεστραμμένη από την κακοκαιρία του 2021, χωρίς να έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Τρία χρόνια μετά, τόσο η διαδικασία αδειοδότησης όσο και οι επισκευές βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ενώ οι κάτοικοι προχωρούν πλέον σε καταγγελίες για αυθαιρεσίες και εγκατάλειψη.

Αδειοδότηση

Τρία καλοκαίρια έχουν περάσει από τότε που ο Δήμος Πατρέων κατέθεσε στο υπουργείο Οικονομικών τον φάκελο για τη χωροθέτηση και νομιμοποίηση της μαρίνας. Η διαδικασία, που είχε προηγηθεί, διήρκησε δύο χρόνια και απαιτούσε τεχνικές μελέτες, τοπογραφικά και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Χωρίς αυτήν, η μαρίνα εξακολουθεί να «φαίνεται» ως απλό τμήμα αιγιαλού, γεγονός που δεν επιτρέπει καμία παρέμβαση ή επισκευή.

Ο φάκελος περιλαμβάνει 18 κτίρια και εγκαταστάσεις, με τα περισσότερα να μπορούν να νομιμοποιηθούν, εκτός από ορισμένα που βρίσκονται σε προβληματικές ζώνες, όπως ο χείμαρρος Μειλίχου. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες θεωρούν τον φάκελο πλήρη, το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην έγκρισή του. Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης και ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι «χωρίς άδεια δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε βίδα», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», αφού σε άλλες περιπτώσεις παρατηρούνται διαδικασίες-εξπρές.

Επισκευές

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα παραμένει και το έργο αποκατάστασης των πλωτών εξεδρών που κατέρρευσαν το 2021. Ο Δήμος διαθέτει κονδύλι περίπου 800.000 ευρώ, όμως οι αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, είτε από το υπουργείο Εσωτερικών για την εκταμίευση των χρημάτων είτε από τους άγονους διαγωνισμούς, έχουν καθηλώσει την υπόθεση. Γι΄αυτό το έργο αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι χάθηκε το κονδύλι της έκτακτης χρηματοδότησης, αλλά από τον Δήμο διαβεβαίωσαν ότι έλαβαν δέσμευση πως τα χρήματα θα εκταμιευθούν από αλλού.

Πάντως, ακόμη και όταν βρέθηκε ανάδοχος το 2023, νέα εμπόδια προέκυψαν, με αποτέλεσμα η εικόνα να παραμένει ίδια. Πρόσφατα το δημοτικό συμβούλιο ενημερώθηκε ότι τα προβλήματα ξεπεράστηκαν και έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου για την ολοκλήρωση του έργου. Ωστόσο, οι υποσχέσεις επαναλαμβάνονται, ενώ η μαρίνα εξακολουθεί να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και σε αυτό το σκέλος.

Καταγγελία

Σαν να μην έφταναν αυτά, το Σάββατο η Επιτροπή Κατοίκων της Παραλιακής υπέβαλε καταγγελία στο Λιμεναρχείο Πατρών και στην αρμόδια Διεύθυνση για το Περιβάλλον της Περιφέρειας, καταγγέλλοντας «τέσσερα χρόνια εγκατάλειψης». Οπως αναφέρουν, οι σπασμένες εξέδρες σαπίζουν στη θάλασσα, ενώ ο περιβάλλων χώρος έχει μετατραπεί σε πρόχειρο καταυλισμό.

Η καταγγελία, μάλιστα, αναφέρεται και σε συγκεκριμένο περιστατικό: το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, κάτοικοι είδαν χωματουργικό μηχάνημα με διακριτικά του Δήμου Πατρέων να πραγματοποιεί εκβαθύνσεις στη μαρίνα. Οπως κατήγγειλαν, οι εργασίες δεν αφορούσαν κοινωφελές έργο, αλλά διευκόλυνση ιδιώτη για πρόσδεση σκάφους. Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχία ότι προγραμματίζεται και κατασκευή προέκτασης αποβάθρας, τονίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις γίνονται χωρίς διαφάνεια, την ώρα που το κύριο έργο αποκατάστασης παραμένει στάσιμο.

«Δυνατότητες υπάρχουν, αλλά όχι θέληση» καταλήγουν οι κάτοικοι, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν τη νομιμότητα και να βάλουν τέλος σε μια «ντροπιαστική εικόνα» για την πόλη.

Ο Αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς μίλησε στο pelop.gr και ανέφερε πως «δεν πήγαμε να εξυπηρετήσουμε κανένα συμφέρον. Υπήρχαν κάποιοι βράχοι που δημιουργούσαν πρόβλημα στην ασφάλεια των σκαφών. Κανονικά οι υπηρεσίες του Δήμου με δύτη προχώρησαν στη μετακίνησή τους για την ασφάλεια των σκαφών».

Η υπόθεση της μαρίνας της Πάτρας δείχνει να βαλτώνει ανάμεσα στη γραφειοκρατία, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις καταγγελίες των κατοίκων. Το αν θα βρεθεί λύση ή αν η εγκατάλειψη θα συνεχιστεί, παραμένει ζητούμενο.

