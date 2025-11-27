Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα

Μία σημαντική φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα από το σπίτι της 74χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της στη Σαλαμίνα έρχεται στη δημοσιότητα.

Το οπτικό υλικό παρουσιάζει τη φρίκη αλλά και τον εφιάλτη που βίωσε η ηλικιωμένη γυναίκα στη Σαλαμίνα από το στενό συγγενικό της πρόσωπο.

Τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου η 46χρονη φορώντας μαύρα ρούχα, full face κουκούλα, γάντια και από το κινητό της τηλέφωνο «τύφλωσε» μια από τις κάμερες του σπιτιού του θύματος για να μην καταγραφεί η παρουσία της στο σπίτι. Αφού έσπασε ένα τζάμι μπούκαρε στους εσωτερικούς χώρους του ακινήτου, ενώ εκείνη τη στιγμή η 74χρονη στιγμή βρίσκονταν στο κρεβάτι της. Όταν αντιλήφθηκε τη ξένη παρουσία στο εσωτερικό του σπιτιού της τότε η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να ηρεμήσει τον εισβολέα.

Η 46χρονη όμως που πίστευε ότι είχε σχεδιάσει το τέλειο έγκλημα, είχε προχώρησε σε μια σειρά λαθών. Παρότι έστρεψε την κάμερα σε άλλο σημείο για να μην καταγραφεί η είσοδος της στο σπίτι της 74χρονης, ωστόσο ξέχασε να απενεργοποιήσει και τη λειτουργία που κατέγραφε τον ήχο. Έτσι οι συνομιλίες αλλά και οι βασανισμοί της ηλικιωμένης γυναίκας κατέληξαν στον αποθηκευτικό χώρο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Όπως αποδεικνύεται από τους διαλόγους που υπήρξαν μεταξύ των δύο γυναικών τις στιγμές πριν τη δολοφονία η 74χρονη δεν κατάλαβε ότι απέναντι της είχε τη νύφη της.

«Σε παρακαλώ αγόρι μου πάρε τα λεφτά και φύγε. Άσε με να ζήσω, τα χρήματα είναι εκεί στις ρόδες. Πάρε τα και φύγε» φέρεται να είπε μεταξύ άλλων η 74χρονη.

Η φωτογραφία ντοκουμέντο που έχει στη διάθεση τους το newsit.gr αποτυπώνει το βίαιο και με μένος τρόπο που έδρασε η 46χρονη καθ’ ομολογία δολοφόνος. Το σπίτι είναι ακατάστατο, ενώ μια καρέκλα είναι πλημμυρισμένη από τα αίματα της 74χρονης γυναίκας.

Πίσω από αυτή υπάρχει το Πι που χρησιμοποιούσε η 74χρονη για να περπατάει και αμέσως μετά το έπιπλο με τις ρόδες που υπέδειξε το θύμα στη δολοφόνο ως το σημείο που είχε κρύψει τα χρήματα.

