Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ

Οι τυχεροί αριθμοί

18 Νοέ. 2025 22:18
Έγινε σήμερα, Τρίτη (18/11/2025), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 1.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση είναι: 1, 3, 21, 30, 40 και Τζόκερ το 2.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ.

