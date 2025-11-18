Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε σήμερα, Τρίτη (18/11/2025), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 1.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση είναι: 1, 3, 21, 30, 40 και Τζόκερ το 2.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ.
