Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ

Οι τυχεροί αριθμοί

Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
20 Νοέ. 2025 22:32
Pelop News

Έγινε σήμερα, Πέμπτη (20/11/2025), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 1.500.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση είναι: 11, 13, 19, 27, 37 και Τζόκερ το 3.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κατηγορία οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:11 Τέμπη: ‘Ελεγε ότι ήταν επιβάτης στο τρένο και απειλούσε να κάνει βουτιά στο κενό επειδή δεν του διέγραφαν τις οφειλές στην Εφορία
23:06 Απάντηση Αθήνας σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
22:55 Έρχεται επανάσταση στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Στο «παιχνίδι» η Paramount, που πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις μεταδόσεις στην Αγγλία
22:45 Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας Γκάρι «Μάνι» Μούνφιλντ
22:42 Πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία
22:32 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:23 Τρομερό μήνυμα ζωής από Μπάνκι: Κάλεσε στην Εθνική Ιταλίας τον Πολονάρα!
22:12 Το Κίεβο απέρριψε ως «εντελώς παράλογο» το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία
22:01 Σοβαρό επεισόδιο στο Αγαθονήσι με προειδοποιητικές βολές! Τουρκικό αλιευτικό επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού
21:51 Χοτοκουρίδης: Δίνει τον αγώνα της ζωής του με 5απλο μπαϊπάς!
21:41 PULSE: Στις 16 μονάδες η ΝΔ από τον ΠΑΣΟΚ-Η απάντηση για το ενδεχόμενο νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά
21:31 «Το θέμα έχει διεκπεραιωθεί. Δεν οδηγούσε ο Στεφανός Τσιτσιπάς», τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του
21:21 Καταδίκη 38 Αγρινιωτών για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για βοσκοτόπια στα Κύθηρα!
21:11 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 15,8 μονάδων της ΝΔ με άνοδο 1,7 μονάδων σε έναν μήνα
21:00 Η Δικαιοσύνη γίνεται πιο γρήγορη: Πρωτόδικη απόφαση εκδίδεται σε έως 280 ημέρες στο Πρωτοδικείο Αχαΐας
20:51 «Οι παπάδες έπαιρναν κλαίγοντας τηλέφωνο και ζητούσαν κοκαΐνη», αποκαλύψεις στην υπόθεση με τους ρασοφόρους-youtuber
20:41 Στη φυλακή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα
20:29 Δημοσκόπηση MRB: Στο 29,1% η ΝΔ και στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ
20:20 «Να διεκδικήσουμε, δεν υπάρχει φόβος»
20:11 Σε βίντεο καταγράφονται οι στιγμές πριν από την καταδίωξη στον Νέο Κόσμο και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ