Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ

Η κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/01/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Oι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 10, 8, 28, 13, 18 και Τζόκερ ο αριθμός 7.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

