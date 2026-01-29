Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ

Έγινε το βράδυ σήμερα (29/1/2026) η κλήρωση 3021 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 9, 3, 38, 39 και Τζόκερ το 7 .

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

