Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 11.800.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε σήμερα το βράδυ της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 11.800.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 6, 7, 31, 36, 39 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 12.800.000 ευρώ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News