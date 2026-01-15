Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 11.800.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί

Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 11.800.000 ευρώ
15 Ιαν. 2026 22:31
Pelop News

Έγινε σήμερα το βράδυ της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 11.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 6, 7, 31, 36, 39 και Τζόκερ ο αριθμός 1.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 12.800.000 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Το αρχαίο δημητριακό που μειώνει βάρος, χοληστερόλη και φλεγμονή
23:37 Η Ελλάδα έτοιμη να γράψει ιστορία, νίκησε Κροατία και διαιτησία!
23:37 «Πρόστιμο στον γιατρό της ομάδας, ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο», η αποκάλυψη του δήμιου της Ρεάλ Χεφτέ Μπετανκόρ
23:21 «Αυτό που με συγκινεί στο Μεσολόγγι είναι ότι, όταν φτάνεις σε αυτό τον τόπο και σε αυτή τη λιμνοθάλασσα αφουγκράζεσαι, συνδέεσαι με τα πάντα»
22:55 Φενέρμπαχτσε: Ποινή φυλάκισης σε δύο παίκτες της για την επίθεση στον διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ
22:51 Ο Ανεστίδης επιμένει στις ύβρεις κατά του Μητσοτάκη, θέλει να πάει στη συνάντηση των αγροτοσυνδικαλιστών στο Μαξίμου
22:45 Αγροτικό ζήτημα: Κοιτώντας το δέντρο και όχι το δάσος
22:36 Κακή ήττα για τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο
22:31 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 11.800.000 ευρώ
22:21 Τα ελληνικά και η πρόσκληση στον κόσμο του Αμερικανού γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Ράιν Άλεν, ΒΙΝΤΕΟ
22:11 Ο Κώστας Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Κυριάκο Μητσοτάκη on camera
22:00 Καρναβάλι 2026: Οι αφίσες της φετινής διοργάνωσης
21:51 Η σύμβαση–ορόσημο με τη Hellenic Train και 420 εκατ. ευρώ επενδύσεις για τον σιδηρόδρομο
21:40 Γροιλανδία: Ένας Ολλανδός, 13 Γερμανοί, 15 Γάλλοι και μερικοί ακόμη η Ευρωπαϊκή της δύναμη
21:31 Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς
21:21 Καταγγελία της αστυνομικού Έλενας Μπόμπου ότι ο πρώην σύντροφό της παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα, ΒΙΝΤΕΟ
21:07 Στην εκπνοή διπλό χτύπημα από τον Απόλλωνα!
21:00 Φως στην πρόσφατη Ιστορία της Πάτρας: Εγκαίνια της έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι»
20:51 Αυτός είναι ο Ολυμπιονίκης που θα δικαστεί για βιασμό της 13χρονης κόρης του προπονητή του! Αντιμέτωπος με 20ετή φυλάκιση
20:41 Τραμπ: Τον «συγκράτησαν» Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν για να μην επιτεθεί στο Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ