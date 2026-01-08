Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 9.800.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε σήμερα το βράδυ (Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 7.
Στη σημερινή κλήρωση πραγματοποιήθηκε τζακ ποτ.
