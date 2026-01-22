Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ και νέο τζακ-ποτ!
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε σήμερα (22/1/2026) το βράδυ η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 14.200.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 11, 13, 15, 33, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 16.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
