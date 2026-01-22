Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ και νέο τζακ-ποτ!

Οι τυχεροί αριθμοί

Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ και νέο τζακ-ποτ!
22 Ιαν. 2026 22:16
Pelop News

Έγινε σήμερα (22/1/2026) το βράδυ η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 14.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 11, 13, 15, 33, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 16.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:35 Φως από το Διάστημα στη Γη: 4.000 διαστημικοί καθρέφτες αλλάζουν τη νύχτα από το 2026
22:29 Η κατάθεση της κουμπάρας της Ιωάννας Τούνη: «Το έκαναν για να σπάσουν πλάκα»
22:24 Στη Γερμανία συνελήφθη ο Ουκρανός που αναζητούταν για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο
22:16 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ και νέο τζακ-ποτ!
22:11 Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε θέση στα play-offs του Europa League
22:00 Ντισκοτέκ Jacky.O: Δράστες δύο Αλβανοί, «προστασία» το πιθανό κίνητρο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση
21:51 Ιπτάμενος στο α’ μέρος, έκανε τη δουλειά στην επανάληψη ο Ολυμπιακός
21:41 ΗΠΑ: Πολικό ψύχος και σφοδρές χιονοπτώσεις στις κεντρικές και ανατολικές Πολιτείες
21:31 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Από το 12,9% στο 16% το προβάδισμα ΝΔ, στο 50% η δημοφιλία Καρυστιανού
21:24 Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Πασιέντζα παραμένει δημοφιλής σε όλες τις ηλικίες
21:20 «Πάω μία βόλτα», μαρτυρία για όσα είπε ο 53χρονος Αιγιώτης που προσπάθησε να πέσει από τη Γέφυρα
21:11 Προσπαθεί συνέχεια να «κλέψει» τα παιχνίδια
21:00 Σικελία: Σχεδόν 1 δισ. ευρώ οι ζημιές από την κακοκαιρία
20:51 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων Α’ Β’ και Γ’ Κατηγορίας
20:50 Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας: «Φάτε τον σκύλο του Ντελόν», μια αιχμηρή σάτιρα για τη διασημότητα και τον μύθο των σταρ
20:41 Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι στο συμβούλιο ειρήνης του Τραμπ, αλλά μόνο για τη Γάζα
20:31 «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, οι αντοχές μας και η ανοχή στην κοροϊδία εξαντλήθηκαν», ο ΣΕΓΑΣ για τις εικόνες καταστροφής στο ΟΑΚΑ, ΦΩΤΟ
20:21 Πάτρα: Αιγιώτης 53 χρόνων επιχείρησε να πηδήξει από τη Γέφυρα «Χ. Τρικούπης»
20:11 Ελευσίνα: Τραγωδία, ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μαζί με τα σκυλιά του από αναθυμιάσεις γκαζιού
20:00 Επτά θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα και 23 νοσηλείες σε ΜΕΘ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ