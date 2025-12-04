Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με 3,1 εκατομμύρια ευρώ!

Στη σημερινή (4/12/2025) κλήρωση του Τζόκερ είχαμε τζακποτ, με 3,1 εκατ. στην πρώτη κατηγορία, τα οποία μεταφέρονται στην επόμενη κλήρωση.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 4, 9, 14, 29, 42 και τζόκερ το 12.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ.

