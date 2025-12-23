Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ

Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
23 Δεκ. 2025 23:00
Pelop News

Στη σημερινή (23/12/2025) κλήρωση τιυ Τζόκερ (αριθμός κλήρωσης 3005) οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι ξής: 11, 15, 18, 40, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

