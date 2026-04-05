Η Μιμή Ντενίση στο Μεσολόγγι ΦΩΤΟ

Σε κλίμα εθνικής συγκίνησης το Μεσολόγγι, με την Ιερή Πόλη να τιμά τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την Ηρωική Έξοδο. Στις εκδηλώσεις παρευρίσκεται και η γνωστή δημιουργός και ηθοποιός Μιμή Ντενίση, η οποία μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από την ατμόσφαιρα που επικρατεί, εξαίροντας τη συμμετοχή των κατοίκων και τον ιστορικό πλούτο της περιοχής.

Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων αποτέλεσαν τα εγκαίνια της έκθεσης του περίφημου πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά, ο οποίος μεταφέρθηκε για πρώτη φορά από το Μουσείο του Μπορντώ και θα παραμείνει στο Μεσολόγγι έως τον Νοέμβριο. Η τελετή ήταν αφιερωμένη στους Γάλλους Φιλέλληνες, με ομιλίες από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Γαλλίδα Πρέσβη, Florence Auer, καθώς και διακεκριμένους ιστορικούς.

