Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διαψεύδει πως «παρακράτησε» σπίτι νεκρού

Διάψευση ανυπόστατων φημών και έκκληση για σεβασμό στην αλήθεια

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διαψεύδει πως «παρακράτησε» σπίτι νεκρού
17 Οκτ. 2025 14:09
Pelop News

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ποίμνιο και την τοπική κοινωνία, η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει κατηγορηματικά φήμες που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διαχείριση περιουσίας αποθανόντος φωτογράφου της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κυκλοφόρησαν αναληθείς και συκοφαντικές πληροφορίες πως η Τοπική Εκκλησία δήθεν «παρακράτησε» την οικία του εκλιπόντος και πως δεν στηρίζει τη θυγατέρα του. Η Μητρόπολη, απαντώντας με σαφήνεια, υπογραμμίζει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απολύτως ψευδείς.

Όπως επισημαίνεται, ο μακαριστός φωτογράφος είχε φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές της Μητροπόλεως, ενώ η κόρη του έχει λάβει επανειλημμένα βοήθεια από τα φιλανθρωπικά ταμεία των Ιερών Ναών της περιοχής, καθώς και καθημερινά γεύματα από το εστιατόριο της Μητροπόλεως, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Όλες οι παροχές, όπως σημειώνεται, έγιναν με σεβασμό, διακριτικότητα και χριστιανική αγάπη.

Η Ιερά Μητρόπολις απευθύνει έκκληση προς όλους να αποφεύγουν τη μετάδοση ψευδών ειδήσεων που πλήττουν το φιλανθρωπικό της έργο και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ενότητας και της ειρήνης της τοπικής κοινωνίας, με οδηγό την αλήθεια και τον αλληλοσεβασμό.

Η ανακοίνωση κλείνει με την υπενθύμιση ότι η Εκκλησία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο ποιμαντικό και κοινωνικό της έργο, προσφέροντας βοήθεια σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, χωρίς διακρίσεις ή δημοσιότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης και χριστιανικής αγάπης προς κάθε συνάνθρωπο, αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει υπεύθυνα το χριστεπώνυμο πλήρωμα και την τοπική κοινωνία για τα εξής:

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν αναληθείς, ανυπόστατες καί συκοφαντικές φήμες, σύμφωνα με τις οποίες η Τοπική μας Εκκλησία δήθεν «παρακράτησε» οικία γνωστού φωτογράφου της περιοχής, ο οποίος έχει εκδημήσει εις Κύριον, και ότι δεν παρέχει βοήθεια προς τη θυγατέρα του.

Η Ιερά Μητρόπολη διαψεύδει κατηγορηματικά τις ανωτέρω ψευδείς φήμες και δηλώνει ότι ο μακαριστός φιλοξενήθηκε στις κοινωνικές δομές της Μητροπόλεως, ενώ η θυγατέρα του λαμβάνει φαγητό από το εστιατόριο της Ιεράς Μητροπόλεως όποτε το επιθυμούσε, καθώς και οικονομική ενίσχυση από τα φιλανθρωπικά ταμεία των Ιερών Ναών. Όλα αυτά παρεχόμενα με αγάπη, σεβασμό και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Παρακαλούμε θερμά όλους να αποφεύγουν τη διάδοση ανακριβών πληροφοριών που αδικούν το φιλάνθρωπο έργο της Τοπικής Εκκλησίας και να στηρίζουν την ενότητα και την ειρήνη της κοινωνίας μας με αλήθεια και σεβασμό.

 
