Η Μοσάντ κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποιεί τζαμιά ως αποθήκες όπλων και κέντρα επιχειρήσεων

Η Μοσάντ κατηγορεί το ιρανικό καθεστώς ότι μετατρέπει τα τζαμιά σε αποθήκες όπλων και κεντρικά στρατιωτικά επιτελεία, σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου στον περσόφωνο λογαριασμό που αποδίδεται στην ισραηλινή υπηρεσία στο X. Στην ίδια ανάρτηση, η Μοσάντ χαρακτήρισε τη χρήση θρησκευτικών χώρων για στρατιωτικούς σκοπούς «ντροπιαστική» και υποστήριξε ότι βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το Ισλάμ και κάθε άλλη θρησκεία.

برادران و خواهران شجاع ایرانی ما، نیروهای سرکوبگر مساجد را اشغال کرده و آن‌ها را به انبار سلاح و مقر فرماندهی تبدیل کرده اند. این کار ننگین با اسلام و با هر دین دیگری در تضاد است.

بی‌حرمتی به مکان های مقدس همیشه کار نبرد شرارت بر ضد خوبی و تاریکی بر ضد نور است و خواهد بود.… pic.twitter.com/JKTwkOnG91 — موساد رسمی – Mossad Official (@mossad_fa) March 19, 2026

Η υπηρεσία σημείωσε ακόμη ότι «η βεβήλωση των ιερών τόπων ήταν πάντοτε και θα εξακολουθεί να είναι το έργο του κακού που μάχεται ενάντια στο καλό, και του σκότους που μάχεται ενάντια στο φως», δίνοντας έντονα ιδεολογικό και συμβολικό τόνο στο μήνυμά της. Παράλληλα, απευθυνόμενη στον ιρανικό λαό, κάλεσε τους πολίτες να βοηθήσουν στην αποκάλυψη των πράξεων του καθεστώτος, στέλνοντας βίντεο και στοιχεία από όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο με αποσπάσματα από το Κοράνι και από επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις προς τους Ιρανούς να αποστείλουν τεκμήρια που, κατά την ισραηλινή πλευρά, αποδεικνύουν την καταπίεση και τη στρατιωτικοποίηση ιερών χώρων από το καθεστώς. Η Μοσάντ φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι «μαζί θα τους νικήσουμε και θα χτίσουμε ένα νέο μέλλον για το Ιράν».

Η νέα αυτή δημόσια παρέμβαση έρχεται ενώ έχουν ήδη δημοσιευθεί πληροφορίες για άμεσες απειλές προς Ιρανούς διοικητές από πρόσωπα που εμφανίζονται να συνδέονται με τη Μοσάντ. Όπως ανέφερε η Wall Street Journal, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ή επιχειρησιακά στελέχη άρχισαν να επικοινωνούν απευθείας με Ιρανούς διοικητές, απειλώντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε περίπτωση που δεν αποσυρθούν ή δεν σταθούν στο πλευρό του λαού σε ενδεχόμενη εξέγερση.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Wall Street Journal περιγράφει μία από τις ηχογραφημένες συνομιλίες, στην οποία ακούγεται φωνή στα φαρσί να λέει σε Ιρανό διοικητή: «Σε ακούμε; Ξέρουμε τα πάντα για εσένα. Είσαι στη μαύρη λίστα μας». Σύμφωνα με αναπαραγωγές του δημοσιεύματος, ο διοικητής φέρεται να απάντησε ότι δεν είναι εχθρός τους και να είπε: «Είμαι ήδη νεκρός». Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποδίδονται στο δημοσίευμα και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από επίσημη πηγή.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν περνά όλο και πιο έντονα και στο πεδίο της ψυχολογικής πίεσης, με δημόσιες παρεμβάσεις, στοχευμένα μηνύματα και προσπάθεια άμεσης επιρροής στο εσωτερικό του Ιράν. Η τελευταία αυτή εκτίμηση αποτελεί σύνθεση των δημόσιων αναρτήσεων και των σχετικών δημοσιευμάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



