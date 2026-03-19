Η Μοσάντ κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποιεί τζαμιά ως αποθήκες όπλων και κέντρα επιχειρήσεων

Μια νέα δημόσια παρέμβαση ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση στο πεδίο της προπαγάνδας και του ψυχολογικού πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

19 Μαρ. 2026 18:30
Pelop News

Η Μοσάντ κατηγορεί το ιρανικό καθεστώς ότι μετατρέπει τα τζαμιά σε αποθήκες όπλων και κεντρικά στρατιωτικά επιτελεία, σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου στον περσόφωνο λογαριασμό που αποδίδεται στην ισραηλινή υπηρεσία στο X. Στην ίδια ανάρτηση, η Μοσάντ χαρακτήρισε τη χρήση θρησκευτικών χώρων για στρατιωτικούς σκοπούς «ντροπιαστική» και υποστήριξε ότι βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το Ισλάμ και κάθε άλλη θρησκεία.

Η υπηρεσία σημείωσε ακόμη ότι «η βεβήλωση των ιερών τόπων ήταν πάντοτε και θα εξακολουθεί να είναι το έργο του κακού που μάχεται ενάντια στο καλό, και του σκότους που μάχεται ενάντια στο φως», δίνοντας έντονα ιδεολογικό και συμβολικό τόνο στο μήνυμά της. Παράλληλα, απευθυνόμενη στον ιρανικό λαό, κάλεσε τους πολίτες να βοηθήσουν στην αποκάλυψη των πράξεων του καθεστώτος, στέλνοντας βίντεο και στοιχεία από όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο με αποσπάσματα από το Κοράνι και από επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις προς τους Ιρανούς να αποστείλουν τεκμήρια που, κατά την ισραηλινή πλευρά, αποδεικνύουν την καταπίεση και τη στρατιωτικοποίηση ιερών χώρων από το καθεστώς. Η Μοσάντ φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι «μαζί θα τους νικήσουμε και θα χτίσουμε ένα νέο μέλλον για το Ιράν».

Η νέα αυτή δημόσια παρέμβαση έρχεται ενώ έχουν ήδη δημοσιευθεί πληροφορίες για άμεσες απειλές προς Ιρανούς διοικητές από πρόσωπα που εμφανίζονται να συνδέονται με τη Μοσάντ. Όπως ανέφερε η Wall Street Journal, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ή επιχειρησιακά στελέχη άρχισαν να επικοινωνούν απευθείας με Ιρανούς διοικητές, απειλώντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε περίπτωση που δεν αποσυρθούν ή δεν σταθούν στο πλευρό του λαού σε ενδεχόμενη εξέγερση.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Wall Street Journal περιγράφει μία από τις ηχογραφημένες συνομιλίες, στην οποία ακούγεται φωνή στα φαρσί να λέει σε Ιρανό διοικητή: «Σε ακούμε; Ξέρουμε τα πάντα για εσένα. Είσαι στη μαύρη λίστα μας». Σύμφωνα με αναπαραγωγές του δημοσιεύματος, ο διοικητής φέρεται να απάντησε ότι δεν είναι εχθρός τους και να είπε: «Είμαι ήδη νεκρός». Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποδίδονται στο δημοσίευμα και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από επίσημη πηγή.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν περνά όλο και πιο έντονα και στο πεδίο της ψυχολογικής πίεσης, με δημόσιες παρεμβάσεις, στοχευμένα μηνύματα και προσπάθεια άμεσης επιρροής στο εσωτερικό του Ιράν. Η τελευταία αυτή εκτίμηση αποτελεί σύνθεση των δημόσιων αναρτήσεων και των σχετικών δημοσιευμάτων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:10 Η ΔΕΕΠ Αχαΐας για Οδοντωτό: Πλήγμα στην οικονομική και τουριστική ταυτότητα
20:00 Το απρόβλεπρο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ντουμπάι και ξερό ψωμί
19:57 Δημοσκόπηση MRB: Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων για ΝΔ, φτάνει στο 31,1% στην εκτίμηση ψήφου, στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14% και χάντικαπ 17,1 μονάδων
19:48 Καιρός: Χειροτερεύει, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Τουρκία: Διαμαρτυρία σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο και τα F-16 στη Λήμνο
19:34 ΕΛΑΣ: Εξάρθρωσε σπείρα κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων, εξιχνιάστηκαν 21 περιπτώσεις
19:23 «Θάβει τα κινητά μαζί με τους νεκρούς», σε φυλάκιση 10 μηνών καταδικάστηκε 78χρονος για απειλή, εξύβριση και συκοφάντηση 45χρονης
19:12 Στη μάχη ξανά και η ομάδα πόλο Προ Μίνι Mixed της ΝΕΠ
19:10 Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία προστάτευσαν κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου
19:05 Το pre-game σε ΑΕΚ-Τσέλιε και Μπέτις-Παναθηναϊκός
19:00 Μεταπολίτευση και Μητσοτάκης
18:59 Ευφυΐα: 12 συνήθειες που μοιάζουν παράξενες, αλλά συναντώνται συχνά στους πολύ έξυπνους ανθρώπους
18:52 Το «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο περνά στη δεύτερη φάση ερευνών για υδρογονάνθρακες
18:50 Τέσσερις νέοι θάνατοι από κορονοϊό και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, τι ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ
18:49 Τραμπ: Δεν σχεδιάζω να στείλω στρατεύματα στο Ιράν – Ζητά μεγαλύτερη στήριξη από την Ιαπωνία
18:45 Στον Λευκό Οίκο η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας – Η θερμή υποδοχή από τον Τραμπ
18:45 Πού να βάλεις το router για καλύτερο Wi-Fi – Το σημείο που αποδυναμώνει το σήμα
18:45 Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μιλά για την Κατερίνα Καινούργιου, την εγκυμοσύνη και την πατρότητα
18:43 Ο Ελ Κααμπί στην Εθνική Μαρόκου για τα φιλικά με Ισημερινό και Παραγουάη
18:37 Μπέσεντ: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε τάνκερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
