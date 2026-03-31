Η Μόσχα κατηγορεί τον Βαρθολομαίο για παρέμβαση στη διαδοχή της Εκκλησίας της Γεωργίας

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εξαπέλυσε η Ρωσία, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να επηρεάσει τη διαδοχή στην Εκκλησία της Γεωργίας και να βαθύνει τις ρωγμές στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Οι καταγγελίες διατυπώνονται από τη ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών και έρχονται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Ηλία Β΄.

Η Μόσχα κατηγορεί τον Βαρθολομαίο για παρέμβαση στη διαδοχή της Εκκλησίας της Γεωργίας
31 Μαρ. 2026 18:41
Η Μόσχα επανέρχεται με νέα μετωπική επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη, αυτή τη φορά με αφορμή τη διαδοχή στον πατριαρχικό θρόνο της Γεωργίας. Σε ανακοίνωσή της, η ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών, η SVR, ισχυρίζεται ότι ο Βαρθολομαίος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τον θάνατο του προκαθημένου της Γεωργιανής Εκκλησίας για να προωθήσει πρόσωπο της επιρροής του στη χηρεύουσα θέση.

Στο ρωσικό αφήγημα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εμφανίζεται να επιχειρεί ευρύτερη αναδιάταξη του ορθόδοξου κόσμου, με τη Μόσχα να τον κατηγορεί ότι μετατρέπει το «πρωτείο τιμής» σε «πρωτείο εξουσίας». Στην ίδια ανακοίνωση, η SVR υποστηρίζει ότι εξετάζονται δύο ιεράρχες της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας ως πρόσωπα που θα μπορούσαν, κατά τους ρωσικούς ισχυρισμούς, να ευθυγραμμιστούν με τη βούληση του Φαναρίου.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Ο Ηλίας Β΄, ο οποίος ηγήθηκε της Εκκλησίας της Γεωργίας επί σχεδόν μισό αιώνα, πέθανε στα μέσα Μαρτίου σε ηλικία 93 ετών, γεγονός που άνοιξε τη διαδικασία επιλογής διαδόχου από την Ιερά Σύνοδο της Γεωργιανής Εκκλησίας.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση εντάσσεται στη μακρόχρονη σύγκρουση ανάμεσα στο Φανάρι και τη Μόσχα για την επιρροή στον ορθόδοξο κόσμο, μια σύγκρουση που οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ουκρανικής Εκκλησίας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ήδη από το 2022, το ρήγμα είχε περιγραφεί ως πρωτοφανές για τη σύγχρονη Ορθοδοξία, με τη ρωσική εκκλησιαστική πλευρά να απομονώνεται όλο και περισσότερο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τους ισχυρισμούς της ρωσικής υπηρεσίας. Έτσι, το βάρος της είδησης βρίσκεται κυρίως στη νέα πολιτικοεκκλησιαστική επίθεση της Μόσχας και στην προσπάθειά της να παρουσιάσει τον Βαρθολομαίο ως παράγοντα αποσταθεροποίησης στην Ορθοδοξία.

