Η Ναύπακτος στην ΕΡΤ: Η καστροπολιτεία της Αιτωλοακαρνανίας άνοιξε τη σειρά «Καστροπολιτείες»

Η εμβληματική Καστροπολιτεία της Ναυπάκτου πρωταγωνίστησε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Καστροπολιτείες», το οποίο προβλήθηκε το Μεγάλο Σάββατο.

Μέσα από την περιήγηση του Τάσου Νούσια στις μοναδικές οχυρώσεις της πόλης, αναδείχθηκε η μακραίωνη ιστορική διαδρομή της Ναυπάκτου, αλλά και ο ζωντανός δεσμός της τοπικής κοινωνίας με το κάστρο, το οποίο παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής ζωής και της συλλογικής μνήμης του τόπου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Βαρδαρινός, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο ίδιος και ο Φίλιππος Μανδηλαράς.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές και ιδιαιτέρως τους ανθρώπους της παραγωγής για την εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των γυρισμάτων.

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ERTFLIX:

https://www.ertflix.gr/#/details/ERT_P001778

