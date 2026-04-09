Ναύπακτος: Τριήμερο εκδηλώσεων για την 197η Επέτειο της Απελευθέρωσης

Με ένα τριήμερο δράσεων που συνδυάζει την ιστορική μνήμη, τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και τον επετειακό συμβολισμό, ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά στον εορτασμό της 197ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, με τη στήριξη φορέων της περιοχής και τη συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και εκπροσώπων της τοπικής ζωής.

Στον φετινό εορτασμό συμμετέχουν η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, το Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη, καθώς και ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος». Το πρόγραμμα απλώνεται σε τρεις ημέρες και επιχειρεί να συνδέσει την τοπική ιστορία με το παρόν της πόλης, δίνοντας παράλληλα χώρο στη δημόσια συμμετοχή και στον επετειακό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η αρχή των εορτασμών την Παρασκευή 24 Απριλίου

Η αυλαία των εκδηλώσεων θα ανοίξει το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, στις 8.00 μ.μ., στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου ως στρατηγικό ορόσημο στην Ελληνική Επανάσταση.

Ομιλητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Θ. Λαμπρόπουλος, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας της Γενεύης και ιστορικός. Η εκδήλωση αυτή δίνει από την πρώτη κιόλας ημέρα τον ιστορικό τόνο του τριημέρου και τοποθετεί την επέτειο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Επανάστασης.

Η βραδινή πομπή και το δρώμενο στο ενετικό λιμάνι

Το Σάββατο 25 Απριλίου, το πρόγραμμα μεταφέρεται στον δημόσιο χώρο και αποκτά πιο έντονο τελετουργικό και συμμετοχικό χαρακτήρα. Στις 7.00 μ.μ. έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση των συμμετεχόντων για τη βραδινή πομπή των αρματωμένων, στην παραλία Ψανής, στον χώρο του Φλοίσβου.

Μία ώρα αργότερα, στις 8.00 μ.μ., θα ξεκινήσει η πομπή με κατεύθυνση τον δυτικό βραχίονα του ενετικού λιμανιού, υπό τη συνοδεία φιλαρμονικών. Στην πομπή θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ναυπάκτου και Αντιρρίου, τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, αναβιωτικοί φορείς από διάφορες περιοχές της χώρας, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας «Αλκυόνη», αλλά και ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος».

Τον συντονισμό της πομπής έχει οριστεί να αναλάβει ο διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, Αντώνης Μπέκος, με τη συνδρομή εθελοντών, ενώ την παρουσίαση θα κάνει η διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου, Ισμήνη Καβαλλάρη.

Το πρόγραμμα στο λιμάνι

Μετά την ολοκλήρωση της πομπής, στο ενετικό λιμάνι θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεο, τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Κωνσταντίνο Τσουκαλά και την πρόεδρο του Συλλόγου «Έπαχτος», Μαρία Σαγώνα.

Στις 8.45 μ.μ. θα παρουσιαστεί θεατρικό δρώμενο με αναφορά σε στιγμές του αγώνα για την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου, καθώς και στην άφιξη του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Το κείμενο, οι διάλογοι και η αφήγηση φέρουν την υπογραφή του φιλολόγου και ιστορικού Γεώργιου Κουρκούτα, ενώ την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Μαρία Σαγώνα. Τελετάρχης έχει οριστεί ο δημοτικός υπάλληλος Παναγιώτης Παπαναστασόπουλος.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων την Κυριακή 26 Απριλίου

Η τελευταία ημέρα των εορτασμών, την Κυριακή 26 Απριλίου, είναι αφιερωμένη στο επίσημο και τιμητικό μέρος της επετείου. Στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου.

Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας θα ακολουθήσει μετάβαση στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη, κοντά στο λιμάνι. Στις 10.30 π.μ. θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες της Απελευθέρωσης και θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων.

Στις 11.00 π.μ. έχουν προγραμματιστεί οι επίσημοι χαιρετισμοί από τον Μητροπολίτη, τον δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλειο Γκίζα και τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Στη συνέχεια, στις 11.30 π.μ., θα γίνει η απονομή βραβείων του μαθητικού διαγωνισμού ποίησης με θέμα την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου από τους Τούρκους.

Τον πανηγυρικό της ημέρας, με θέμα «Το παρελθόν ως πυξίδα του παρόντος και του μέλλοντος», θα εκφωνήσει ο φιλόλογος και διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου, Πέτρος Πιτσιάκκας. Στο τέλος θα δοθούν αναμνηστικά στους εκπροσώπους των συλλόγων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Τελετάρχης της ημέρας έχει οριστεί η δημοτική υπάλληλος Ιωάννα Κωστή.

