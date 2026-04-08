Ναύπακτος: Σεισμός τη νύχτα της Μεγάλης Τρίτης, αισθητός και στην Αχαΐα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 23:30 το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026, αισθητή στην Ναύπακτο και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε δυτικά της Ναυπάκτου και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Πάτρα.

