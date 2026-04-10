Ναύπακτος: Το «τείχος φωτιάς» του Επιταφίου μαγνητίζει κάθε Μεγάλη Παρασκευή – Δείτε το εντυπωσιακό έθιμο

Η περιφορά του Επιταφίου στη Ναύπακτος αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά πασχαλινά έθιμα της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών στο ενετικό της λιμάνι, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

Το σκηνικό που δημιουργείται είναι μοναδικό: φλεγόμενες δάδες τοποθετούνται στις πολεμίστρες του λιμανιού, σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό «τείχος φωτιάς» που λούζει την περιοχή με φως και συμβολισμό.

Το έθιμο στο ενετικό λιμάνι

Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το ιστορικό λιμάνι της πόλης, όπου οι φλόγες δημιουργούν μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Οι δάδες φωτίζουν τα τείχη, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική κληρονομιά και ενισχύοντας το κατανυκτικό κλίμα της ημέρας.

Η εικόνα του φωτισμένου λιμανιού, σε συνδυασμό με τη σιωπή και την παρουσία των πιστών, μετατρέπεται σε μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός απλού θρησκευτικού εθίμου.

Συνάντηση Επιταφίων και μουσική συνοδεία

Οι Επιτάφιοι των δύο κεντρικών ενοριών, του Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου και της Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου, περιφέρονται στους δρόμους της πόλης και καταλήγουν στο λιμάνι.

Η συνάντησή τους αποτελεί το αποκορύφωμα της βραδιάς, συνοδεία της Παπαχαραλαμπείου Δημοτικής Φιλαρμονικής, που προσδίδει έναν ιδιαίτερο, συγκινησιακό τόνο στην τελετή.

Κατάνυξη και μαζική συμμετοχή

Χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν το έθιμο, το οποίο συνδυάζει τη θρησκευτική ευλάβεια με τη ζωντανή παράδοση.

Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται από έντονη συγκίνηση, ενώ το φως των δαδών λειτουργεί συμβολικά, προαναγγέλλοντας την Ανάσταση.

Ένα έθιμο με βαθιές ρίζες

Η περιφορά του Επιταφίου στη Ναύπακτο έχει βαθιές ρίζες στην τοπική παράδοση και αναβιώνει κάθε χρόνο με την ίδια λαμπρότητα.

Αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το ελληνικό Πάσχα και έναν από τους σημαντικότερους λόγους που η πόλη μετατρέπεται σε προορισμό για επισκέπτες από όλη τη χώρα.

