Η ΝΕΠ κερδίζει τον Εθνικό και παραμένει στην Α1 Εθνική – Βίντεο

Αν η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ επικρατήσει σήμερα επί του Εθνικού στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» παραμένει αυτομάτως στην Α1 Εθνική.

21 Απρ. 2026 17:07
Pelop News

Ολοκληρώνεται σήμερα η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο, με τη ΝΕΠ να υποδέχεται στις 19.30 στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» τον Εθνικό, σε ένα παιχνίδι που ίσως διατηρήσει το πατρινό συγκρότημα απευθείας στη μεγάλη κατηγορία, καθώς αν τα κορίτσια του Γιώργου Τσόκα επικρατήσουν τότε θα φτάσουν στο +15 από τον ΝΟ Ρεθύμνου και δεν θα χρειαστεί έτσι να παίξουν στα πλέι-άουτ.

Θυμίζουμε ότι η ΝΕΠ έχει αυτήν τη στιγμή 16 βαθμούς και ο ΝΟ Ρεθύμνου μόλις 3 και αν η πατρινή ομάδα επικρατήσει θα φτάσει στους 19 βαθμούς, άρα στο +16 από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην προσπάθειά τους αυτή τα «δελφίνια» θέλουν τη στήριξη των φίλων τους.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:45 Θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της
18:41 Το Πακιστάν πιέζει για παράταση της εκεχειρίας και περιμένει το «ναι» του Ιράν
18:39 Στην Αθήνα οι μάχες ανόδου για τον Άθλο Πατρών
18:31 Πίεση στη Μέτσολα για φρένο στις μετακινήσεις του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο
18:26 «Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή», συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
18:23 Χρηματιστήριο: Οριακό rebound μέσα σε κλίμα νευρικότητας και γεωπολιτικής πίεσης
18:12 Κραν Μοντανά: Νοσοκομεία στην Ελβετία έστειλαν λογαριασμούς-σοκ στους τραυματίες της τραγωδίας
18:08 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με 120.000€ μέσω της πασχαλινής της ενέργειας
18:03 Η 13χρονη στο Χαϊδάρι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
18:00 Πάτρα: Ρίχνονται στη μάχη υπέρ του Τσίπρα – Συνάντηση υποστηρικτών την Τετάρτη
17:59 Νέα τουρκική επίθεση για το Αιγαίο: «Φανταστικά σύνορα» βλέπει η Άγκυρα στους ελληνικούς χάρτες αλιείας
17:49 Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο οικογένειας τουριστών από δηλητηρίαση σε ξενοδοχείο
17:44 Φρίκη στον Αλμυρό Βόλου, 52χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του
17:40 Ειδική αγωγή: Τι αλλάζει ο ΕΟΠΥΥ στην έγκριση θεραπειών
17:38 Πάτρα: 200 σπουδαστές της ΣΜΥΑ προσκύνησαν στον Άγιο Ανδρέα
17:30 Η Τουρκία στερείται δυναμικής προσχώρησης στην ΕΕ λόγω δημοκρατικής οπισθοδρόμησης
17:28 Τραμπ: «Παρακολουθούμε κάθε εκατοστό» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε
17:21 Κασελάκης VS Πολάκης: «Ζήτησες αναβολή για το δικαστήριο, το βάζεις στα πόδια»-«Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»
17:20 Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Ζητά την απελευθέρωση 8 γυναικών πριν από τις διαπραγματεύσεις
17:15 Συνεργασία για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας στο 14ο Regional Growth Conference
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ