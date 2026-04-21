Η ΝΕΠ κερδίζει τον Εθνικό και παραμένει στην Α1 Εθνική – Βίντεο

Ολοκληρώνεται σήμερα η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο, με τη ΝΕΠ να υποδέχεται στις 19.30 στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» τον Εθνικό, σε ένα παιχνίδι που ίσως διατηρήσει το πατρινό συγκρότημα απευθείας στη μεγάλη κατηγορία, καθώς αν τα κορίτσια του Γιώργου Τσόκα επικρατήσουν τότε θα φτάσουν στο +15 από τον ΝΟ Ρεθύμνου και δεν θα χρειαστεί έτσι να παίξουν στα πλέι-άουτ.

Θυμίζουμε ότι η ΝΕΠ έχει αυτήν τη στιγμή 16 βαθμούς και ο ΝΟ Ρεθύμνου μόλις 3 και αν η πατρινή ομάδα επικρατήσει θα φτάσει στους 19 βαθμούς, άρα στο +16 από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην προσπάθειά τους αυτή τα «δελφίνια» θέλουν τη στήριξη των φίλων τους.

