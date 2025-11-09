Η ΝΕΠ μεγάλη απόδραση από την Ηλιούπολη – Βίντεο

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ επιστρέφει στην Πάτρα με ένα τεράστιο διπλό επί της Ηλιούπολης (6-7), το οποίο δίνει ώθηση στα «δελφίνια» για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής.

MVP της αναμέτρησης, η οποία ήταν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής και «χρυσή» σκόρερ, ταυτόχρονα, ήταν η Χικάρου Σιτάρα, η οποία ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στα 00:25 από τη λήξη, με την τερματοφύλακα Αγγελική Γιαννακέα και την άμυνα της ΝΕΠ να δείχνουν ψυχραιμία και αποφασιστικότητα στο κρίσιμο φινάλε.

Στη δραματική όπως εξελίχθηκε αναμέτρηση, η ΝΕΠ προηγήθηκε με 3-1, αλλά οι γηπεδούχες ισοφάρισαν σε 3-3, ενώ μπήκαν και μπροστά στο σκορ με 4-3. Η ΝΕΠ αντεπιτέθηκε και ξέφυγε εκ νέου με 6-4, η Ηλιούπολη ισοφάρισε με τη σειρά της στα 2:07 πριν από τη λήξη με τη Σταυρούλα Κύρκου, όμως η «σαμουράι» Σιτάρα μίλησε στο τέλος!

Διαιτητές: Παντελής-Βόσικας. Τα 8λεπτα: 1-1, 1-2, 2-1, 2-3. Τα γκολ της Ηλιούπολης: Κύρκου 1, Μαυρωτά 1, Παναγιότι 1, Κακλη 1, Κοτσάφτη-Απέργη 2.

ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίζ 1, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη 1, Κεπενού, Κακαϊδή 1, Α. Κοντάκου, Λαμπάτου, Ζήκου.

«Κρατάμε τη νίκη σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, αλλά και στην Ηλιούπολη για τη μαχητικότητά της. Ημασταν καλύτερες, διαχειριστήκαμε και το άγχος και τα καταφέραμε», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Γιώργος Τσόκας αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

«Ηταν ένας πολύ δυνατός αγώνας. Μου άρεσε το ότι βγάλαμε ενέργεια και το ότι ήμασταν ανταγωνιστικές. Το θέλαμε πάρα πολύ και για να σταματήσει ένα αρνητικό σερί που είχαμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένες από την επίθεση, όμως έχουμε αυτοπεποίθηση στην άμυνά μας, η οποία είναι η μεγάλη μας δύναμη. Οταν παίζουμε ομαδικά κι έχουμε εμπιστοσύνη στο σύστημά μας, είμαστε πολύ καλές. Οταν χάνουμε προσωπικές μονομαχίες, αυτό μας φέρνει σε δύσκολη θέση», δήλωσε η τερματοφύλακας της ΝΕΠ Αγγελική Γιαννακέα.

