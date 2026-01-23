Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών

Η κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ είναι πανέτοιμη για νέες αγωνιστικές διακρίσεις.

Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών Χαρούμενα πρόσωπα στο κολυμβητικό τμήμα της ΝΕΠ
23 Ιαν. 2026 11:50
Pelop News

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στην Πάτρα και στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» θα διεξαχθεί Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων. Επίσης στην ανάπαυλα των δύο αγωνιστικών ενοτήτων θα διεξαχθεί και αγώνας 5000μ. με τη δυνατότητα συμμετοχής και από τις Περιφέρειες Δυτικής Στερεάς – Ηπείρου και Βορείου Ιονίου. Η ΝΕΠ θα πάρει μέρος με συνολικά με 55 αθλητές/τριες (25 της Αγωνιστικής και 30 της Προαγωνιστικής). Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν οι εξής κολυμβητές/τριες:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
1)Κατσαντώνη Μαριάννα (Νεάνιδα Β΄) 2) Καραγιάννη Ήρα (Κορασίδα) 3)Κουρή Ελευθερία (Κορασίδα) 100μ.ελ. 4)Αντωνοπούλου Φαίη (Κορασίδα Β΄) 5)Κωνσταντάτου Δήμητρα (Παγκορασίδα Α΄) 6) Λόνκαν Φιλίπια Κατερίνα (Κορασίδα Β΄) 7)Μυλωνά Γαρυφαλιά Κυριακή (Παγκορασίδα Α΄) 8)Ξυγκάκη Αναστασία (Παγκορασίδα Β΄) 9) Τσαγρή Βικεντία (Παγκορασίδα Β΄) 10)Κουρής Φάνης (Έφηβος Β΄) 11) Δατσέρης Δημήτρης (Παμπαίδας Α΄) 12) Κάτσης Παναγιώτης (Παμπαίδας Α΄) 13) Κοτσαύτης Ανδρέας (Παμπαίδας Α΄) 14) Μοφρίδης Γιώργος (Παμπαίδας Α΄) 15) Μπαϊλός Γιώργος (Παμπαίδας Α΄) 16) Παπαδόπουλος Μάρκος (Παμπαίδας Α΄) 17) Πασβαντίδης Παναγιώτης (Παμπαίδας Α΄) 18) Σιμώνης Κων/νος (Παμπαίδας Α΄) 19)Δριμάλας Βασίλης (Παμπαίδας Β΄) 20) Κοτσαύτης Γεώργιος (Παμπαίδας Β΄) 21)Τρίγγος Αλέξανδρος (Παμπαίδας Β΄). Επίσης στον αγώνα των 5000μ. θα πάρουν μέρος οι: Γκόργκου Κωνσταντίνα (Παγκορασίδα Α΄), Ζαφειροπούλου Βασιλική (Παγκορασίδα Α΄), Καρακάσης Άγγελος (Παίδας) και Πασβαντίδης Δημήτρης (Παίδας Β΄).
Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) Κάντζαρη Άννα Βασιλική (Κ12) 2) Δριμάλα Μαρία Χρυσαυγή (Κ12) 3) Θανοπούλου Δανάη(Κ12) 4) Γαλάνη Μαρία Ελένη (Κ11) 5)Κωνσταντινοπούλου Ακριβή (Κ11) 6) Ντέβα Αθανασία (Κ11) 7) Φλωροπούλου Αναστασία(Κ11) 8)Αθανασοπούλου Σπαλιάρα Μαρία (Κ10) 9)Βαρυτιμίδη Μαρία(Κ10) 10) Γκύλα Εβελίνα (Κ10) 11)Καλύβα Όλγα (Κ10) 12) Κομιανού Τριανταφυλιά(Κ10) 13)Ξύδη Νίκη Ματρόνα (Κ10) 14)Πετροπούλου Αθανασία (Κ10) 15)Σκέντζου Ειρήνη(Κ10) 16) Σκέντζου Ελένη(Κ10) 17) Φραντζή Αθανασία (Κ10) 18)Δατσέρης Παύλος (Κ12) 19) Ζαφειρόπουλος Χρήστος (Κ12) 20) Ηλιόπουλος Αλέξης (Κ12) 21)Μουζενίδης Γιώργος (Κ12) 22) Αποστολόπουλος Ιάσονας (Κ11) 23)Σαράντης Κων/νος (Κ11) 24) Βλασταράς Λουκάς Μάριος (Κ10) 25)Δατσέρης Γιώργος (Κ10) 26)Ευαγγελάτος Νικόλαος (Κ10) 27) Ζάγκλας Γεώργιος (Κ10) 28)Ζαφειρόπουλος Ανδρόνικος (Κ10) 50μ.-100μ.ελ.,100μ.πρ. 29) Κουρής Κων/νος (Κ10) 30) Σιμώνης Δημήτρης (Κ10). Προπονητές της ομάδας μας οι: Λίνα Μαστροπάσκουα (Αγωνιστική) και Δημήτρης Καραγιάννης (Προαγωνιστική).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:13 Άστρος Κυνουρίας: Τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό – Η Βουλή αναλαμβάνει τη στήριξη του ανήλικου παιδιού του
12:02 Στα χέρια της αστυνομίας στην Αμαλιάδα γυναίκα με ποινή φυλάκισης για κλοπή
11:57 Αγρίνιο: Σύλληψη γυναίκας με καταδικαστική απόφαση για κλοπή – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών
11:55 Φυματίωση σε φυλακές Κασσαβέτειας: Ανήλικος και ενήλικος κρατούμενος με ενεργή νόσο – Έλεγχοι σε όλους τους κρατούμενους
11:51 Κυλλήνη: Συλλήψεις για αυτοσχέδιους καταυλισμούς χωρίς υποδομές – Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
11:50 Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών
11:49 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου
11:47 Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»
11:45 Αχαΐα: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας – Οδήγηση χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ
11:38 Συναγερμός για τη γρίπη: Δύο παιδιά στη ΜΕΘ, διασωληνωμένο 3χρονο – Αύξηση 30% στις παιδιατρικές νοσηλείες
11:35 Πάτρα: Παράνομο ρεύμα σε σπίτια – Δύο άνδρες στα χέρια της αστυνομίας
11:30 Πάτρα: Ασθενείς λιμνάζουν στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ – Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε κλινικές
11:26 Λαθραία τσιγάρα σε σπίτι στην Πάτρα – Συνελήφθη γυναίκα
11:23 Δήμος Ερυμάνθου: Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2026 με έμφαση σε έργα, κοινωνική πολιτική και καθημερινότητα
11:22 Πάτρα: Το «Πανεπιστήμιο πάει Καρναβάλι»
11:20 Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ευκαιρίες
11:18 Σοκ στο Ασβεστοχώρι: 14χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 16χρονη αδελφή του
11:14 Σχέδιο Τραμπ για Γροιλανδία: Πυραύλοι, βάσεις και πρόσβαση «χωρίς τέλος»
11:11 Μαρία Καρυστιανού: «Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα» – Αιχμές για τη δίκη των Τεμπών και το νέο πολιτικό εγχείρημα
11:10 Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ