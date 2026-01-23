Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στην Πάτρα και στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» θα διεξαχθεί Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων. Επίσης στην ανάπαυλα των δύο αγωνιστικών ενοτήτων θα διεξαχθεί και αγώνας 5000μ. με τη δυνατότητα συμμετοχής και από τις Περιφέρειες Δυτικής Στερεάς – Ηπείρου και Βορείου Ιονίου. Η ΝΕΠ θα πάρει μέρος με συνολικά με 55 αθλητές/τριες (25 της Αγωνιστικής και 30 της Προαγωνιστικής). Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν οι εξής κολυμβητές/τριες:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

1)Κατσαντώνη Μαριάννα (Νεάνιδα Β΄) 2) Καραγιάννη Ήρα (Κορασίδα) 3)Κουρή Ελευθερία (Κορασίδα) 100μ.ελ. 4)Αντωνοπούλου Φαίη (Κορασίδα Β΄) 5)Κωνσταντάτου Δήμητρα (Παγκορασίδα Α΄) 6) Λόνκαν Φιλίπια Κατερίνα (Κορασίδα Β΄) 7)Μυλωνά Γαρυφαλιά Κυριακή (Παγκορασίδα Α΄) 8)Ξυγκάκη Αναστασία (Παγκορασίδα Β΄) 9) Τσαγρή Βικεντία (Παγκορασίδα Β΄) 10)Κουρής Φάνης (Έφηβος Β΄) 11) Δατσέρης Δημήτρης (Παμπαίδας Α΄) 12) Κάτσης Παναγιώτης (Παμπαίδας Α΄) 13) Κοτσαύτης Ανδρέας (Παμπαίδας Α΄) 14) Μοφρίδης Γιώργος (Παμπαίδας Α΄) 15) Μπαϊλός Γιώργος (Παμπαίδας Α΄) 16) Παπαδόπουλος Μάρκος (Παμπαίδας Α΄) 17) Πασβαντίδης Παναγιώτης (Παμπαίδας Α΄) 18) Σιμώνης Κων/νος (Παμπαίδας Α΄) 19)Δριμάλας Βασίλης (Παμπαίδας Β΄) 20) Κοτσαύτης Γεώργιος (Παμπαίδας Β΄) 21)Τρίγγος Αλέξανδρος (Παμπαίδας Β΄). Επίσης στον αγώνα των 5000μ. θα πάρουν μέρος οι: Γκόργκου Κωνσταντίνα (Παγκορασίδα Α΄), Ζαφειροπούλου Βασιλική (Παγκορασίδα Α΄), Καρακάσης Άγγελος (Παίδας) και Πασβαντίδης Δημήτρης (Παίδας Β΄).

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1) Κάντζαρη Άννα Βασιλική (Κ12) 2) Δριμάλα Μαρία Χρυσαυγή (Κ12) 3) Θανοπούλου Δανάη(Κ12) 4) Γαλάνη Μαρία Ελένη (Κ11) 5)Κωνσταντινοπούλου Ακριβή (Κ11) 6) Ντέβα Αθανασία (Κ11) 7) Φλωροπούλου Αναστασία(Κ11) 8)Αθανασοπούλου Σπαλιάρα Μαρία (Κ10) 9)Βαρυτιμίδη Μαρία(Κ10) 10) Γκύλα Εβελίνα (Κ10) 11)Καλύβα Όλγα (Κ10) 12) Κομιανού Τριανταφυλιά(Κ10) 13)Ξύδη Νίκη Ματρόνα (Κ10) 14)Πετροπούλου Αθανασία (Κ10) 15)Σκέντζου Ειρήνη(Κ10) 16) Σκέντζου Ελένη(Κ10) 17) Φραντζή Αθανασία (Κ10) 18)Δατσέρης Παύλος (Κ12) 19) Ζαφειρόπουλος Χρήστος (Κ12) 20) Ηλιόπουλος Αλέξης (Κ12) 21)Μουζενίδης Γιώργος (Κ12) 22) Αποστολόπουλος Ιάσονας (Κ11) 23)Σαράντης Κων/νος (Κ11) 24) Βλασταράς Λουκάς Μάριος (Κ10) 25)Δατσέρης Γιώργος (Κ10) 26)Ευαγγελάτος Νικόλαος (Κ10) 27) Ζάγκλας Γεώργιος (Κ10) 28)Ζαφειρόπουλος Ανδρόνικος (Κ10) 50μ.-100μ.ελ.,100μ.πρ. 29) Κουρής Κων/νος (Κ10) 30) Σιμώνης Δημήτρης (Κ10). Προπονητές της ομάδας μας οι: Λίνα Μαστροπάσκουα (Αγωνιστική) και Δημήτρης Καραγιάννης (Προαγωνιστική).