Η ΝΕΠ «βόμβα» με Μανώλη Τσαχειλίδη

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΕΠ:

Η ΝΕΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Τσαχειλίδη και τον καλωσορίζει στις τάξεις της ομάδας ενόψει της επιστροφής μας στη μεγάλη κατηγορία του πόλο και στο νέο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Ανδρών.

Ο έμπειρος φουνταριστός αγωνίστηκε πέρσι με το σκουφάκι του Απόλλωνα Σμύρνης και διαθέτει μεγάλη εμπειρία από την Α1 Εθνική, έχοντας περάσει από τις μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού πόλο. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε από το Παλαιό Φάληρο, την 3ετία 2014-2017 έπαιξε στον Ολυμπιακό, για να ακολουθήσουν ο Εθνικός και ο Υδραϊκός σε διπλή θητεία. Πρόπερσι αγωνίστηκε στο Περιστέρι, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη της ευρωπαϊκής εξόδου της ομάδας των δυτικών προαστίων της Αθήνας και πέρσι έπαιξε στον Απόλλωνα. Παράλληλα, ο Τσαχειλίδης έχει υπάρξει και διεθνής, καθώς μετείχε σε ένα Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων, σε δύο Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων Ανδρών και σε ένα Μεσογειακό πρωτάθλημα.

Είμαστε σίγουροι πως με την εμπειρία του θα βοηθήσει τα νεαρότερα παιδιά της ομάδας, αλλά και με το πλούσιο ταλέντο του θα είναι κίνδυνος για τις αντίπαλες εστίες.

ΤΟ WHO IS WHO

Ημερομηνία Γέννησης: 9-4-1997

Υψος: 1.83 μ.

Θέση: Φουνταριστός

Προηγούμενες ομάδες:

– ΑΟ Παλαιού Φαλήρου 2006 – 2011

– Ολυμπιακός 2011-2014

– Εθνικός Πειραιώς 2014-2015

– Υδραϊκός 2015-2016

– ΑΟ Παλαιού Φαλήρου 2016-2018

– Υδραϊκός 2018-2020

– ΑΟ Παλαιού Φαλήρου 2020-2022

– ΓΣ Περιστέρι 2022-2023

– Απόλλων Σμύρνης 2023-2024

Το νέο απόκτημα της ΝΕΠ δήλωσε τα εξής: «Είμαι χαρούμενος που θα αγωνιστώ τη νέα σεζόν στη ΝΕΠ. Ολοι οι άνθρωποι της ομάδας, ο πρόεδρος, ο προπονητής και η διοίκηση, με κέρδισαν με τη συμπεριφορά τους και με τον τρόπο που με προσέγγισαν. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά με τους νέους μου συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας».

