Η νότια Ευρώπη «πνίγεται» ξανά – Απίστευτες εικόνες από Ισπανία και Ιταλία ΒΙΝΤΕΟ

Η Μάλαγα και η νότια Ταραγόνα στην Ισπανία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των νέων πλημμυρών ενώ κύμα κακοκαιρίας χτυπά και την Σικελία της Ιταλίας.

Οι νέες πλημμύρες έπληξαν σήμερα το νότιο και το ανατολικό τμήμα της Ισπανίας, αναβιώνοντας τους φόβους των πλημμυροπαθών, δύο εβδομάδες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθια.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) εξέπεμψε σήμα κόκκινού συναγερμού για τις περιοχές της Μάλαγα και της Γρανάδα (Ανδαλουσία), καθώς και της Ταρραγόνα (Καταλωνία) για την νέα αυτή «κρύα σταγόνα», μεμονωμένο χαμηλό βαρομετρικό σε μεγάλο ύψος, φαινόμενο αρκετά συχνό το φθινόπωρο στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας.

Στις ζώνες αυτές, 120-180 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο είναι πιθανόν να συγκεντρωθούν τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την Aemet. Οι βροχοπτώσεις θα συνεχισθούν μέχρι αύριο (14/11/24).

Ισχυρές βροχοπτώσεις, λιγότερο σφοδρές, αναμένονται επίσης στην περιοχή της Βαλένθια μετά τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου, αναβιώνοντας τον φόβο νέων πλημμυρών.

«Εχουμε χάσει τα αυτοκίνητά μας, έχουμε χάσει μεγάλο μέρος των σπιτιών μας, δεν έχουμε πλέον δουλειά. Αρα, δεν έχουμε τίποτε άλλο να χάσουμε», δήλωσε κάτοικος της κωμόπολης Πικάνια, στα περίχωρα της Βαλένθια.

Νέες πλημμύρες έπληξαν την γειτονική Παϊπόρτα, επίκεντρο της τραγωδίας της 29ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Las Provincias, και οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει σάκους με άμμο μπριοστά στις πόρτες των σπιτιών τους.

Για προληπτικούς λόγους, οι δημοτικές αρχές της περιοχής ζήτησαν από τους χιλιάδες εθελοντές που βοηθούν κάθε μέρα τους κατοίκους να καθαρίσουν τους δρόμους να μην πλησιάσουν σήμερα στις πλημμυροπαθείς περιοχές.

Οι αρχές έχουν στείλει ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών όπου έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός. «Να είστε προσεκτικοί. Αποφύγετε τις μετακινήσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες».

Ο αριθμός των θανάτων λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας που έπληξε στις 29 Οκτωβρίου αυξήθηκε σε 223. 215 στη Βαλένθια, επτά στην Καστίλλη Λα Μάντσα και έναν στην Ανδαλουσία.

Δείτε τις εικόνες από τις πλημμύρες που χτύπησαν το πρωί την Σικελία αλλά και την Μάλαγα της Ισπανίας

Severe Weather in Sicily: Flooding and traffic disruptions are affecting Messina, Catania, and Syracuse. In Giarre, 400 mm of rain fell in just 6 hours. Authorities urge maximum caution in affected areas over the next few hours.

