Η Ντόρα Μπακογιάννη «πρέσβειρα» της Πάτρας για την ένταξή της στον χάρτη της κρουαζιέρας

Στο πλαίσιο συνάντησης με τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, Αντώνη Κουνάβη, η κα Μπακογιάννη αποδέχθηκε την από κοινού πρόταση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη να αναλάβει τον ρόλο της «πρέσβειρας» της Πάτρας στη διεκδίκηση της ένταξής της στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας.

22 Οκτ. 2025 16:52
Pelop News

Μήνυμα στήριξης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Πάτρας και της Αχαΐας έστειλε η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, κατά την επίσκεψή της στο Επιμελητήριο Αχαΐας.

Στο πλαίσιο συνάντησης με τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, Αντώνη Κουνάβη, η κα Μπακογιάννη αποδέχθηκε την από κοινού πρόταση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη να αναλάβει τον ρόλο της «πρέσβειρας» της Πάτρας στη διεκδίκηση της ένταξής της στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας.

«Με μεγάλη μου χαρά να κυνηγήσω για την Πάτρα την κρουαζιέρα» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «η Πάτρα είναι κόμβος με πολλαπλά αναπτυξιακά εργαλεία – διαθέτει Πανεπιστήμιο, λιμάνι, οδικά δίκτυα και μπορεί να προσελκύσει καινοτόμες επενδύσεις».

Η τοποθέτησή της ήρθε σε συνέχεια της επισήμανσης του κ. Κουνάβη ότι η πόλη, μετά την αποβιομηχάνισή της, χρειάζεται έναν σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου έθεσε στην κα Μπακογιάννη σειρά θεμάτων που απασχολούν την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, όπως:

  • η πορεία της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και η ανάγκη ρεαλιστικής λύσης στο ζήτημα της υπογειοποίησης,
  • οι σοβαρές επιπτώσεις της ευλογιάς των προβάτων στους κτηνοτρόφους,
  • η ανάγκη για έργα άρδευσης στη Δυτική Αχαΐα,
  • και το ζήτημα της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, και ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος. Ο κ. Κουνάβης επεσήμανε την άριστη συνεργασία του Επιμελητηρίου Αχαΐας με την Περιφέρεια και αναφέρθηκε στη σημασία της ολοκλήρωσης του νέου οδικού άξονα Πατρών – Πύργου.

«Η Αχαΐα είναι σε καλό δρόμο», σημείωσε η κα Μπακογιάννη, τονίζοντας ότι η κεντρική διοίκηση οφείλει να διατηρεί στενή και ουσιαστική συνεργασία με τα Επιμελητήρια, κάτι που αποτελεί πάγια θέση για την ίδια. «Τα Επιμελητήρια αποτελούν σημαντικό οικονομικό βαρόμετρο και η πολιτεία πρέπει να τα ακούει», πρόσθεσε.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα, με τον κ. Κουνάβη να προσφέρει στην κα Μπακογιάννη μια γκραβούρα του λιμανιού της Πάτρας και μια αναμνηστική πλακέτα με το έμβλημα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

