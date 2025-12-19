«Η οικογένειά μας μεγαλώνει», η τρυφερή ανάρτηση της Άννας Κορακάκη, ΦΩΤΟ για την κόρη που περιμένει

Είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί και το ανακοίνωσε η ίδια κοινοποιώντας την ευχάριστη είδηση μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει», η τρυφερή ανάρτηση της Άννας Κορακάκη, ΦΩΤΟ για την κόρη που περιμένει
19 Δεκ. 2025 22:19
Pelop News

Η Ολυμπιονίκης μας Άννα Κορακάκη είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί και το ανακοίνωσε η ίδια κοινοποιώντας την ευχάριστη είδηση μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media.

Η σούπερ κλήρωση του Eurojackpot για τα 30 εκατ. ευρώ!

Η Κορακάκη δημοσίευσε σήμερα (19/12/2025) φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλιά, ποζάροντας σε ορισμένες με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη και σε άλλες με τον σκύλο τους. Παράλληλα, η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε ότι το μωρό που περιμένει είναι κορίτσι.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Korakaki (@annakorakaki)

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023, ωστόσο η Ολυμπιονίκης μοιράστηκε την είδηση για τον γάμο της με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη δύο χρόνια αργότερα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Με αφορμή τη δεύτερη επετείου του γάμου της, η Άννα Κορακάκη αποφάσισε να μοιραστεί για πρώτη φορά φωτογραφίες από την ξεχωριστή εκείνη ημέρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η μεγάλη αλλαγή με τα σφραγίσματα και η επικίνδυνη ουσία που απαγορεύτηκε στην Ευρώπη, τι ισχύει στις άλλες χώρες
23:39 UEFA: Υποβιβασμός για τον Τάσο Σιδηρόπουλο
23:21 Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ
22:46 Με ένταλμα από την Τουρκία συνελήφθη στην Ελλάδα για εμπόριο ναρκωτικών και ληστεία
22:39 Αγρότες: Συνεχίζουν στα μπλόκα, σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, τι ισχύει για το σαββατοκύριακο ΒΙΝΤΕΟ
22:31 ΟΗΕ: Καταδικάζει τις κυρώσεις ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
22:25 Το μεγάλο μυστικό: Πρωτεΐνη δεν έχει μόνο το κρέας!
22:19 «Η οικογένειά μας μεγαλώνει», η τρυφερή ανάρτηση της Άννας Κορακάκη, ΦΩΤΟ για την κόρη που περιμένει
22:11 Πρόκληση Μίτσκοσκι: Το όνομα Μακεδονία είναι για μένα ιερό
22:01 Ο Τραμπ δεν αποκλείει πόλεμο στη Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο ξέρει ακριβώς τι θέλω»
21:50 Η σούπερ κλήρωση του Eurojackpot για τα 30 εκατ. ευρώ!
21:42 Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναγκάσουν Ρωσία και Ουκρανία σε ειρήνη
21:32 Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει σε κρυπτονομίσματα 8 εκατομμύρια ευρώ
21:21 Μακάβριο περιστατικό, καταγγελία ότι επιβίβασαν νεκρή 89χρονη σε αεροπλάνο!
21:11 ΑΣΕΠ: Δείτε εάν είστε «μέσα», τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία
21:01 Γαλλία: Έκκληση στους αγρότες για Χριστουγεννιάτικη εκεχειρία
20:50 Η απόφαση του Μπαρτζώκα για τον Μόρις, η 12άδα για Βιλερμπάν
20:41 Ο απίθανος λόγος που η Κίνα επιβάλλει ΦΠΑ 13% σε προφυλακτικά και αντισυλληπτικά
20:31 Πάτρα: Νταλίκα στρίμωξε και στραπατσάρισε βανάκι!
20:21 «Ο Νίκος Παππάς με γρονθοκόπησε πισώπλατα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ