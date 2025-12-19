Η σούπερ κλήρωση του Eurojackpot για τα 30 εκατ. ευρώ!
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε η κλήρωση του Eurojackpot σήμερα, Παρασκευή (19/12/2025) που μοιράζει 30 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 8, 9, 15, 35, 45 και 2 – 5.
