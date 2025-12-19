ΑΣΕΠ: Δείτε εάν είστε «μέσα», τα προσωρινά αποτελέσματα για μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

Από το ΑΣΕΠ ανακοινώθηκε σήμερα (19/12/2025) και ανάρτησε στην ιστοσελίδα του νέους προσωρινούς πίνακες κατάταξης για τους διορισμούς στο δημόσιο.

Αγρότες: Αποφασισμένοι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, δεν κάνουν πίσω, μπλόκα παντού! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Οι πίνακες του ΑΣΕΠ αφορούν την κάλυψη 397 θέσεων διορισμού μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, σε διάφορες ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Οι θέσεις θα καλυφθούν χωρίς νέα προκήρυξη, χωρίς νέα αίτηση, από επιλαχόντες της ίδιας προκήρυξης με τα ίδια προσόντα που ίσχυαν αρχικά.

Με λίγα λόγια, το ΑΣΕΠ προχωρά σε νέους διορισμούς αξιοποιώντας τους επιλαχόντες της 5Κ/2023, σύμφωνα με τον νόμο. Οι πίνακες καταρτίστηκαν από το ΑΣΕΠ μετά από έλεγχο των προσόντων, των κριτηρίων και των δικαιολογητικών που είχαν ήδη υποβάλει οι επιλαχόντες της προκήρυξης 5Κ/2023, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους αντίστοιχους κλάδους-ειδικότητες και τις δηλωμένες προτιμήσεις τους.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.), ενώ τα στοιχεία υποψηφίων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εμφανίζονται με αστερίσκους και πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία έχουν μόνο οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην προκήρυξη.

Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), αλλιώς η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



