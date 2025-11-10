Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από την Πάτρα – Υποδοχή στις 27 Νοεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου

Η Πάτρα θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς σταθμούς του ταξιδιού της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», με την πόλη να υποδέχεται το παγκόσμιο σύμβολο του Ολυμπισμού την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

10 Νοέ. 2025 13:20
Pelop News

Η Πάτρα υποδέχεται, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, την Ολυμπιακή φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων  Μιλάνο Κορτίνα 2026,  μία ημέρα μετά την αφή της στην Αρχαία Ολυμπία.

Η τελετή υποδοχής, που διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων, θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ., στην πλατεία Γεωργίου. Εκεί θα προσκληθούν εκπρόσωποι των Αρχών, Κοινωνικών και αθλητικών Φορέων, σχολεία της πόλης αλλά και όλοι οι πολίτες που επιθυμούν να παραστούν στην εκδήλωση τιμής στο παγκόσμιο και διαχρονικό σύμβολο του Ολυμπισμού.

Η λαμπαδηδρομία στα όρια ευθύνης του Δήμου Πατρέων, θα ξεκινήσει στις 10.30 π.μ. από τη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας και Πανεπιστημίου και θα ολοκληρωθεί στις 11.52 π.μ. στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Αγίας Σοφίας.

Οκτώ πρωταθλητές μας με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα θα μεταφέρουν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της Πάτρας:

  1. Αλέξανδρος Τριάντης, Αθλητής Στίβου ΑμεΑ
  2. Ντένια Κουρέτα, Πόλο
  3. Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Στίβος
  4. Σοφία Αλικανιώτη, Στίβος
  5. Νικολέττα Χιώνη, Στίβος
  6. Νικόλαος Ηλιόπουλος, Ενόργανη Γυμναστική
  7. Αικατερίνη Φωτοπούλου, Στίβος
  8. Χαράλαμπος Φλουσκούνης, TAE KWON DO

Στις 10.15 π.μ., στην πλατεία Γεωργίου, θα αφιχθούν οι αντιπροσωπείες της Ε.Ο.Ε. (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) και της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026».

Η τελετή θα περιλαμβάνει:

  • Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας – Αφή από λαμπαδηδρόμο
  • Ανάκρουση Ολυμπιακού Ύμνου, Εθνικού Ύμνου Ιταλίας και Εθνικού Ύμνου Ελλάδος.
  • Έπαρση Ολυμπιακής, Ιταλικής και Ελληνικής σημαίας
  • Χαιρετισμό του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη
  • Χαιρετισμό της εκπροσώπου Οργανωτικής Επιτροπής Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026», Elisa Santoni, Ασημένιας Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες “Αθήνα 2004” και Χάλκινης Ολυμπιονίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες “Λονδίνο 2012”, στο άθλημα της Ρυθμικής Γυμναστικής.
  • Χαιρετισμό του εκπροσώπου Ε.Ο.Ε., Θωμά  Τόκα.
  • Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Το ταξίδι της Ολυμπιακής φλόγας, ανά την Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο,  έχοντας καλύψει 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και επτά Περιφέρειες.  Εκεί θα γίνει η επίσημη παράδοση στους διοργανωτές των  Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026».
