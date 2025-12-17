Η ορχήστρα τζαζ της Δημοτική Μουσικής ξεναγεί μαθητές στον μουσικό κόσμο και τα μουσικά όργανα ΦΩΤΟ

17 Δεκ. 2025 12:25
Η Ορχήστρα Τζαζ  της δημοτικής μουσικής του Δήμου Πατρέων,  φέρνει καθημερινά δεκάδες μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων της Πάτρας σε επαφή με τη μουσική και τα μουσικά όργανα, μέσα από την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων συναυλιών στην αίθουσα της Δημοτικής μουσικής( Αγίου Διονυσίου 12-16).

Εκεί οι μαθητές εκτός από τα μουσικά ακούσματα, ενημερώνονται από τα μέλη της ορχήστρας για τα μουσικά όργανα και το ρόλο τους στη λειτουργία μιας ορχήστρας και όχι μόνο.

Μέχρι σήμερα το κτίριο της δημοτικής μουσικής έχουν επισκεφτεί μαθητές από την ΣΤ’  τάξη του 16ου δημοτικού, το 10ο γυμνάσιο, το 31ο νηπιαγωγείο, το 16ο δημοτικό σχολείο (Δ΄Τάξη), το   Νηπιαγωγείο ‘’Αναγέννηση’’, το       3ο Δημοτικό σχολείο  (Α- Β΄-Γ΄τάξη), το      42ο  και το 20ο Νηπιαγωγείο, το  23ο  Δημοτικό σχολείο (Ε΄& ΣΤ΄τάξη), το Νηπιαγωγείο ‘’Ηλιοχώρα’’, το  59ο Δημοτικό σχολείο Πατρών (Α΄& Β΄ τάξη), το 2ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου (Ε΄& ΣΤ΄Τάξη), το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών.

