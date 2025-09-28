Η Ουάσινγκτον «ζυγίζει» το αίτημα για Tomahawk στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ικανοποιήσουν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk, ένα οπλικό σύστημα με βεληνεκές έως 2.500 χλμ., ικανό να αλλάξει τις ισορροπίες στο μέτωπο. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξή του στο Fox News Sunday.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε οι πύραυλοι να πωληθούν σε ευρωπαϊκές χώρες, ώστε αυτές να τους διοχετεύσουν στην Ουκρανία. Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι την τελική απόφαση θα λάβει ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως «ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους εξετάζονται σοβαρά».

Η πιθανή μεταφορά Tomahawk αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία σχεδόν βέβαια θα τη θεωρήσει κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ωστόσο, για το Κίεβο, οι πύραυλοι αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν κρίσιμο «αντίβαρο» απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Παρότι στο παρελθόν ο Τραμπ είχε απορρίψει παρόμοια αιτήματα, οι τελευταίες του δηλώσεις δείχνουν αυξανόμενη απογοήτευση από την αδιαλλαξία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο θέμα μιας ειρηνευτικής διευθέτησης. Ο Βανς, από την πλευρά του, εκτίμησε ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε στασιμότητα με ελάχιστες εδαφικές μεταβολές, τονίζοντας: «Επιδιώκουμε την ειρήνη από την πρώτη ημέρα, αλλά οι Ρώσοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι χάνονται και δεν έχουν τίποτα να δείξουν».

